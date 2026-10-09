Lecce-Bologna: Di Francesco ritrova Geubbels e Tiago Gabriel. Occhio alla bestia nera Orsolini

Attesa finita. Dopo la pausa per le nazionali, il campionato di serie A torna a distanza di 3 settimane ed è finalmente tempo di probabili formazioni. Un lungo pit-stop che ha permesso a mister Di Francesco di lavorare assiduamente con il gruppo in vista della gara casalinga contro il Bologna, in programma domenica prossima allo stadio Via del Mare, con fischio d’inizio alle 15. I giallorossi daranno il benvenuto alla stagione autunnale a cospetto di un avversario rifocillato dalla cura Palladino.

Di Francesco varerà il 4-3-3 con capitan Falcone tra i pali e la linea difensiva formata da Veiga, Tiago Gabriel, Siebert e Gallo. In mezzo al campo il tecnico abruzzese affiderà le chiavi della mediana a Ilic, affiancato da Coulibaly e Maleh. In avanti torna al centro Geubbels, con Monteiro e Pierotti nei panni degli scudieri d’attacco. Di Francesco dovrà fare a meno ancora una volta di Berisha, ma in difesa potrà contare sul rientro di Tiago Gabriel. Lecce e Bologna hanno pareggiato le ultime tre sfide al Via del Mare, ma i salentini hanno vinto solo una delle ultime 21 sfide di Serie A contro i felsinei (2-0 il 18 settembre 2011, reti di Giacomazzi e Grossmüller con Eusebio Di Francesco in panchina).

Il Bologna è imbattuto da 11 gare contro il Lecce ed è la serie senza sconfitte attualmente più lunga per i rossoblù considerando le avversarie attualmente nella competizione. Un tabù da sfatare per i giallorossi, che dovranno fare particolare attenzione a Riccardo Orsolini. Con ben 7 centri all’attivo, il Lecce è la vittima preferita dell’esterno d’attacco rossoblu. Avrà grande voglia di far bene anche Piccoli. L’ex Lecce verrà schierato al centro dell’attacco con Bernardeschi e Orsolini a supporto per un tridente intriso di qualità ed esperienza. Zortea, Pobega, Ferguson e Miranda comporranno la mediana del 3-4-2-1 a trazione anteriore. In difesa invece Heggem sarà protetto dai braccetti Helland e Theate con Skorupski in porta. La gara valevole per la sesta giornata del campionato Enilive di Serie A sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn con collegamento a partire dalle ore 14:30.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly L., Ilic, Maleh; Pierotti, Geubbels, Monteiro J. All. Di Francesco.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Berisha M.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda J.; Orsolini, Bernardeschi; Piccoli. All.Palladino.