LECCE – Non basta tenere bene il campo, non è sufficiente riuscire a limitare gli avversari e nemmeno creare qualche buona occasione. In Serie A bisogna essere capaci di trasformare il lavoro in campo in risultati concreti. È questa la lezione che il Lecce deve trarre dalla netta sconfitta contro la Lazio, un 3-0 che ha messo nuovamente in evidenza alcune fragilità ormai ricorrenti nel cammino dei giallorossi.

La squadra continua a mostrare una certa organizzazione, ma paga a caro prezzo le disattenzioni individuali e la scarsa efficacia negli ultimi metri. Contro i biancocelesti è bastato un grave errore difensivo, in occasione della prima rete di Noslin, per cambiare completamente il volto della partita. Una volta costretto a inseguire, il Lecce ha confermato tutte le difficoltà di una squadra che fatica a trovare il gol su azione e che, di conseguenza, incontra enormi ostacoli quando deve recuperare uno svantaggio.

È un problema che non può più essere sottovalutato. Per provare a cambiare marcia occorre maggiore attenzione dietro, evitando regali agli avversari, ma anche una diversa mentalità in fase offensiva. Servono più determinazione, lucidità e precisione quando si arriva nei pressi dell’area di rigore. Perché le occasioni, quando si presentano, devono essere sfruttate.

A sottolineare questa necessità è stato Konan N’Dri, che dopo la gara dell’Olimpico ha parlato senza cercare alibi. “Bisogna essere realisti. Nel calcio serve concretezza. Se non si sfruttano le opportunità che vengono create in zona gol e poi si va sotto alla prima situazione sfavorevole, diventa arduo riuscire a vincere le partite ed anche solo fare punti”.

L’esterno offensivo ha individuato con chiarezza uno dei nodi principali del momento giallorosso: la difficoltà nel concretizzare quanto prodotto dalla squadra. Un limite che, in un campionato equilibrato e competitivo come quello italiano, finisce inevitabilmente per pesare sul rendimento complessivo.

“Nei confronti della massima serie italiana bisogna avere grande rispetto, perché è un campionato molto competitivo, nel quale ogni gara è difficile. Noi attaccanti dobbiamo garantire il necessario contributo in fase realizzativa, chiudendo nella giusta maniera le opportunità create dal collettivo. Bisogna assolutamente concretizzare ciò che si produce”, ha aggiunto N’Dri.

Il messaggio rivolto al reparto offensivo è inequivocabile: non è sufficiente partecipare alla manovra o contribuire alla costruzione delle occasioni, bisogna anche trovare la giocata decisiva. Il Lecce ha bisogno di gol.

N’Dri vuole continuare a ritagliarsi uno spazio importante all’interno del progetto tecnico. “Di Francesco mi sta dando fiducia e il mio intento è quello di dare una mano alla squadra per il raggiungimento del traguardo finale”.