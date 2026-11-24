LECCE/ROMA – È avvolta nel mistero la morte di Alessandro Ingusci, lo studente 58enne originario di Lecce, iscritto alla facoltà di Fisica, trovato cadavere all’interno della Città Universitaria della Sapienza di Roma nelle scorse ore. Da ottobre viveva all’interno dell’ateneo, in condizioni proibitive. Da tempo aveva avviato lo sciopero della fame per ottenere un alloggio. Ma i familiari ipotizzano altro sulla scorta delle dichiarazioni degli amici dello studente.

Giorni fa, Ingusci avrebbe avuto un battibecco con alcuni vigilanti in servizio all’interno dell’Università e ora i parenti, assistiti dall’avvocato Giancarlo Dei Lazzaretti, vogliono capire se questo episodio possa avere avuto qualche collegamento con il decesso. Sull’episodio circolerebbe un video. Un’ipotesi, bene precisare. Come la pista del decesso per cause naturali (il 58enne, in passato, era stato operato al cuore) per aver vissuto queste ultime settimane al freddo e a digiuno. La procura di Roma, pm Alessandra Sereni, però, ha comunque disposto l’autopsia che si sta svolgendo in queste ore per chiarire le cause della morte dello studente e fugare qualsiasi dubbio su eventuali responsabilità a carico di altri soggetti. Da una prima ispezione non risulterebbero emersi segni di violenza o di un’eventuale colluttazione.

Dalle informazioni finora acquisite lo studente era stato visto per l’ultima volta nella giornata di sabato. Ingusci aveva avviato uno sciopero della fame e aveva diffuso appelli e messaggi per una condizione che a suo dire si doveva ritenere ingiusta. “Mi stanno negando i miei diritti, il diritto allo studio”, aveva scritto, spiegando di non riuscire ad avere un alloggio o un sussidio per poter proseguire con gli studi. Eppure dall’Università riferiscono di aver avuto ripetute interlocuzioni delle quali erano stati interessati anche i servizi sanitari e le autorità territoriali competenti.