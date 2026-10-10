Lecce – Bologna, i rossoblú per la 26esima volta al Via del Mare

Per la sesta giornata e dopo poco più di un anno, il Lecce ritorna ad ospitare il Bologna. È la 26esima volta che le due squadre si affrontano nel Salento. Il bilancio dei giallorossi nelle precedenti 25 partite (17 in Serie A e 8 in B) non è dei migliori: 6 vittorie (tre 1-0, un 2-1 e due 3-0), 13 pareggi (sei 0-0, cinque 1-1 e due 2-2) e 6 sconfitte (uno 0-1, un 1-2, due 1-3 e due 2-3). Le reti fatte dal Lecce sono state 27 (media di poco più di una a partita; in sette incontri i giallorossi non hanno segnato) e quelle dal Bologna 25 (media esattamente di una a partita; non ha segnato in undici incontri).

Se il bilancio generale non è certamente positivo, diventa difficile definire quello che riguarda le 17 partite di Serie A: solo 2 vittorie (entrambe per 1-0), 10 pareggi (quattro 0-0, cinque 1-1 e un 2-2) e 5 sconfitte (uno 0-1, un 1-2, un 1-3 e due 2-3); le reti fatte dal Lecce sono state 15 e quelle dal Bologna 19.

Il Lecce non vince, in casa, con il Bologna da oltre 19 anni e in Serie A da 25.

Gli allenatori giallorossi che hanno sconfitto il Bologna al Via del Mare sono stati: Carlo Mazzone, (due volte; 3-0 nel 1987 in Serie B e 1-0 nel 1990 in Serie A), Albertino Bigon (1-0 nel 1992 in B), Bruno Bolchi (3-0 nel 1993 in B), Alberto Cavasin (1-0 nel 2001 in Serie A) e Giuseppe Papadopulo (2-1 nel 2007 in B). Quindi solo Mazzone nel 1990 e Cavasin nel 2001 sono i due allenatori che hanno vinto in Serie A.

Le due squadre non si sono affrontate mai né in Coppa Italia e né in altre competizioni..

La partita Lecce – Bologna con il maggior numero di spettatori è recente. Si giocò il 4 giugno 2023, alla 38esima giornata (ultima del campionato). I presenti furono 25.816 (compresi i 19.948 abbonati). Oggi questo record dovrebbe essere migliorato.

Ė la seconda volta che le due squadre si affrontano nel Salento nel mese di ottobre; l’unico precedente risale a 40 anni fa; nel 1986, in Serie B, la partita si concluse con un nulla di fatto, finì 2-2. Lecce – Bologna si è giocata in tutti i mesi della stagione calcistica.

Nella sua storia e comprese tutte le competizioni il Lecce ha giocato, in casa, nel giorno 11 ottobre le seguenti SETTE partite: nessuna in Serie A, tre in B, tutte vinte per 1-0, contro Novara, Padova e Sampdoria e quattro in C con tre vittorie e un pareggio.

Proprio contro il Bologna due calciatori giallorossi hanno segnato il loro primo gol in Serie A. Il primo fu Valeri Emilov Bojinov (a 17 anni e 330 giorni, l’11 gennaio 2004) e il secondo è stato Francesco Camarda (a 17 anni e 202 giorni, il 28 settembre 2025). Entrambi al Via del Mare. Sono proprio loro i più giovani marcatori del Lecce in Serie A. Bojinov è anche il più giovane esordiente del Lecce in Serie A (a 15 anni e 346 giorni), mentre Camarda (a 17 anni e 166 giorni) è il sesto.

La prima sfida tra le due squadre nel Salento risale a 43 anni fa; accadde il 22 maggio 1983, alla 35esima giornata, in Serie B. I giallorossi del presidente Francesco Iurlano e di mister Mario Corso (è deceduto a 78 anni il 20 giugno 2020; fu chiamato “il sinistro di Dio”, ex giocatore dell’Inter negli anni Sessanta con 509 partite e 94 reti e 23 partite con 4 reti in Nazionale) scesero in campo con: Vannucci; Lorusso, Giuseppe Bagnato; Cannito (55’ Capone), Pezzella, Miceli; Serena, Orlandi, Magistrelli (46’ Spica), Mileti, Luperto. I rossoblù emiliani di mister Cesarino Cervellati (ex attaccante e “bandiera” del Bologna degli anni Cinquanta con 320 partite e 88 gol) risposero con: Zinetti; Logozzo, Frappampina; Fabbri, Bachlechner, Sclosa; Marco Marocchi, Sacchetti (50’ Salice), De Ponti (89’ Di Donato), Colomba, Giancarlo Marocchi. Il primo tempo si chiuse sullo 0-0. Nella ripresa, proprio al primo minuto (dopo 30 secondi) il Bologna si portò in vantaggio con l’ex barese Frappampina e al 51 raddoppiò con Colomba. Il Lecce accorciò al 59’ con capitan Maurizio (“Micio”) Orlandi su calcio di rigore e cercò in tutti i modi il pareggio, ma fu il Bologna a segnare la terza rete all’84’ con De Ponti, quella del definitivo 1-3. L’arbitro fu il signor Vittorio Benedetti di Roma che al 68’ espulse il giallorosso Antonio Capone e il rossoblù Frappampina per reciproche scorrettezze. Quella vittoria non fu sufficiente al Bologna ad evitare la retrocessione in Serie C (fu terzultimo con 32 punti) insieme a Reggiana (stessi punti) e al Foggia e al Bari (entrambe con 30). Per la squadra emiliana fu una vera umiliazione; mai nella sua storia era retrocesso dalla Serie A e, invece, in due anni, si ritrovò in terza serie. Il Lecce fu 15esimo con 34 punti; si salvò, come si vede, per due punti.

La prima vittoria del Lecce arrivò il 13 settembre 1987, alla prima giornata, in Serie B. I giallorossi di mister Carlo Mazzone, davanti a 17.356 spettatori, sconfissero i rossoblù di mister Luigi Maifredi con un secco 3-0 (gol di Juan Alberto Barbas al 9’, di Pedro Pablo Pasculli al 64’ e di Dario Levanto all’87’). L’arbitro fu il signor Paolo Casarin di Milano. Sor Carletto fece giocare la squadra con questa formazione: Braglia; Parpiglia, Baroni; Enzo, Perrone, Vanoli; Moriero (88’ Conte), Barbas (46’ Garzya), Pasculli, Panero, Levanto. Proprio in quella partita ci fu l’esordio nel Lecce di Marco Baroni (aveva 24 anni; li aveva compiuti due giorni prima) e anche di Carmelo Parpiglia.

La prima volta tra le due squadre in Serie A risale al 28 maggio 1989, alla 30esima giornata. Il Lecce sempre di mister Mazzone e il Bologna ancora di mister Maifredi, davanti a 17.338 spettatori, impattarono per 1-1; vantaggio dei giallorossi al 30’ con Pedro Pablo Pasculli e il beffardo pareggio dei rossoblù arrivò nel recupero, al 92’, con De Marchi. Arbitrò il signor Carlo Longhi di Roma. I giallorossi giocarono con: Terraneo; Vanoli, Garzya; Levanto (46’ Miggiano), Baroni, Nobile; Moriero (79’ Conte), Barbas, Pasculli, Benedetti, Paciocco.

La prima vittoria dei giallorossi in Serie A arrivò il 14 aprile 1990, alla 32esima giornata (Sabato Santo). Il Lecce del presidente Francesco Iurlano e ancora di mister Mazzone, davanti a 18.690 spettatori sconfissero i rossoblù ancora di mister Maifredi per 1-0 grazie al gol al 25’ dell’ungherese István Vincze su rigore concesso per un fallo di Villa su Pasculli. Fu una giornata nera per l’arbitro Pierluigi Pairetto di Nichelino (Torino) che non concesse due rigori al Lecce che sembrarono più netti di quello dato (molto dubbio), annullò due bei gol d Paolo Benedetti ed espulse due giocatori del Lecce (anche Galvani del Bologna); al 43’ toccò al portiere Giordano Negretti che stava in panchina e al 50’ a Giacomo Ferri. Quel giorno il Lecce giocò con: Terraneo; Garzya, Marino; Ferri, Righetti, Carannante; Moriero, Barbas, Pasculli (90’ Virdis), Benedetti, Vincze (83’ Conte).

Vista la prima vittoria in Serie A, ora ricordiamo anche l’ultima, finora, sempre in A. Arrivò il 18 novembre 2001, all’11esima giornata. I giallorossi di mister Alberto Cavasin, davanti a 11.991 spettatori, sconfissero i rossoblù di mister Francesco Guidolin per 1-0 grazie al gol, al 37’, del difensore Bruno Cirillo. L’arbitro fu il signor Paolo Bertini di Arezzo che al 64’ espulse Alessandro Conticchio per ripetute proteste nei riguardi di un segnalinee. All’87’ il portiere Antonio Chimenti evitò il pareggio dei felsinei parando a Cruz un rigore che era stato concesso per un fallo di Rodolfo Giorgetti sullo stesso Cruz. Il Lecce giocò con questa formazione: Chimenti; Stovini, Popescu, Savino, Cirillo; Conticchio, Superbi, Colonnello (89’ Malusci), Giorgetti, Tonetto; Vugrinec (93’ Pellicori).

L’ultima vittoria in assoluto risale al 28 aprile 2007, alla 36esima giornata, in Serie B. Il Lecce di mister Giuseppe Papadopulo, davanti a 4.475 spettatori sconfisse il Bologna di mister Luca Cecconi (quindici giorni prima aveva preso il posto dell’esonerato mister Renzo Ulivieri) per 2-1; le reti: al 48’ p.t. Simone Tiribocchi, al 66’ il pari dei rossoblù con Bellucci e all’83’ Andrea Zanchetta (su punizione). L’arbitro fu il signor Emidio Morganti di Ascoli Piceno.

L’ultima partita si è giocata, come già ricordato, poco più di un anno fa. Il 28 settembre 2025, alla quinta giornata. Il Lecce di mister Eusebio Di Francesco e il Bologna di mister Vincenzo Italiano chiusero l’incontro in parità; finì 2-2. Le reti: al 13’ Coulibaly, al 46’ p.t. su rigore Orsolini (fu il suo sesto gol segnato al Lecce e poi ne segnerà un altro nella partita di ritorno; anche Di Natale dell’Udinese ha segnato sette gol), al 71’ Odgaard e al 94’ Camarda. I giallorossi giocarono con: Falcone; Kouassi (46’ Danilo Veiga), Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo (68’ Ndaba); Coulibaly (77’ N’Dri), Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulić (67’ Camarda), Morente (77’ Banda). I rossoblù giocarono, invece, con: Skorupski; Holm (73’ De Silvestri), Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini (60’ Bernardeschi), Fabbian (68’ Odgaard), Rowe (68’ Cambiaghi); Dallinga (68’ Castro). L’arbitro fu il signor Francesxco Fourneau della sezione di Roma 1. Spettatori 24.548.