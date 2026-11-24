Surbo (Lecce) – Smascherato dai carabinieri della stazione di Surbo un raggiro studiato nei minimi dettagli, con sigillo di garanzia apparentemente intatto e peso calibrato. L’Arma accende i riflettori sui rischi legati alla frenesia degli acquisti e richiama esercenti e cittadini alla massima vigilanza.

Dietro l’apparente banalità di un ripensamento sul colore di un telefono appena acquistato si celava un raggiro architettato con cura per colpire il commercio al dettaglio proprio nei giorni di massima affluenza nei negozi. A far luce sull’episodio sono stati i militari della Stazione Carabinieri di Surbo che, al termine di una meticolosa e articolata attività di accertamento, hanno deferito in stato di libertà due giovani salentini, di 20 e 27 anni, ritenuti presunti responsabili del reato di truffa in concorso. L’operazione riporta d’attualità, in una veste tecnologica e particolarmente insidiosa, la classica “truffa del pacco”, dimostrando come i malintenzionati sappiano sfruttare le dinamiche psicologiche e operative della vendita al pubblico.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i due indagati avevano regolarmente acquistato presso un esercizio commerciale un telefono cellulare di ultima generazione, dal valore superiore ai 1.500 euro. A distanza di pochissimo tempo, i giovani erano tornati nel punto vendita chiedendo di poter sostituire l’articolo con il pretesto di preferire una diversa colorazione: una richiesta del tutto ordinaria, studiata appositamente per non destare alcun sospetto nel personale.

Per superare i controlli al banco, i due avevano riconsegnato la confezione originale, corredata da un sigillo di garanzia che appariva perfettamente integro. Soltanto in un secondo momento, durante le successive verifiche interne, gli addetti del negozio hanno fatto l’amara scoperta: all’interno della scatola, al posto del costoso dispositivo elettronico, erano stati inseriti una pietra e altro materiale di scarto, dosati con precisione per riprodurre esattamente il peso dello smartphone ed eludere così una prima valutazione tattile alla cassa.

La tempestiva denuncia presentata ai Carabinieri ha consentito ai militari di avviare immediatamente gli approfondimenti investigativi, risalendo in breve tempo all’identità dei due presunti autori. Quanto accaduto assume un valore emblematico in questa settimana segnata dalla corsa agli sconti del “Black Friday”.

L’eccezionale volume di affari, le code alle casse e l’intensificarsi delle operazioni di reso e cambio merce generano infatti una fisiologica frenesia che può indurre gli operatori commerciali ad abbassare la soglia di attenzione, offrendo terreno fertile a chi tenta di agire nell’ombra. Il caso di Surbo dimostra come il controllo accurato dei resi – anche a costo di rallentare per qualche istante le procedure di cassa – rappresenti oggi una barriera indispensabile contro raggiri sempre più sofisticati.

Nel rinnovare la propria vicinanza al tessuto economico e ai consumatori del territorio, l’Arma dei Carabinieri ribadisce l’importanza della cosiddetta “sicurezza partecipata”: segnalare senza esitazione ogni anomalia, tentativo di raggiro o comportamento sospetto contattando il Numero Unico di Emergenza 112 o rivolgendosi direttamente alla Stazione Carabinieri più vicina permette non solo di assicurare i responsabili alla giustizia, ma anche di prevenire il ripetersi di episodi analoghi ai danni di altri esercizi commerciali.