Il sindaco Poli Bortone: “Confermo la mia fiducia all’assessore Guido”

LECCE – “La vicenda giudiziaria che riguarda Andrea Guido era già conosciuta quando gli ho conferito la delega assessoriale. La fiducia che gli ho accordato allora, assumendomi la responsabilità di quella scelta, la rinnovo oggi con la stessa convinzione.” Dichiara il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone.

“Prendo atto della sentenza di primo grado, nel pieno rispetto della magistratura e delle sue decisioni. Una pronuncia non definitiva, tuttavia, non esaurisce il percorso di accertamento della verità.

Al momento Andrea Guido resta al suo posto. Attenderò le determinazioni della Prefettura in ordine all’eventuale sospensione dall’incarico, alle quali darò eventualmente seguito nel pieno rispetto della legge.

La mia fiducia personale e politica nei suoi confronti non viene meno. La mia è una fiducia espressa consapevolmente al momento della nomina e che oggi intendo confermare con altrettanta chiarezza”.