Elezioni amministrative 2027, Obiettivo Comune al fianco di Maria Grazia Sodero

NARDÒ – Obiettivo Comune prosegue il proprio percorso politico e conferma il sostegno a Maria Grazia Sodero in vista delle elezioni amministrative del 2027. In vista del prossimo appuntamento elettorale, il gruppo rinnova la propria posizione a sostegno della candidata sindaca, confermando la volontà di proseguire il cammino politico intrapreso e di guardare alle prossime amministrative con continuità e attenzione al futuro della città. Con l’avvicinarsi del voto, il panorama politico neretino si prepara a una nuova fase di confronto e organizzazione. In questo scenario, Obiettivo Comune conferma la propria scelta, proseguendo il percorso al fianco di Maria Grazia Sodero, indicata per raccogliere il testimone dell’attuale amministrazione guidata dal sindaco Pippi Mellone.

“In continuità con il proficuo progetto politico e amministrativo inaugurato da Pippi Mellone con la vittoria alle elezioni comunali del 2016 – scrive il movimento – Il sostegno alla candidata si inserisce nel percorso verso le elezioni del 2027, un appuntamento importante per il futuro amministrativo di Nardò e per il confronto sulle prospettive della comunità. Obiettivo Comune, che dal 2015 è attiva sulla scena politica cittadina, conferma così la propria direzione politica, rinnovando il sostegno a Maria Grazia Sodero e proseguendo il proprio cammino in vista della prossima sfida elettorale”.