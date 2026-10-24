Lecce, piano da 730mila euro contro le barriere architettoniche: ecco dove si interverrà

LECCE – Un marciapiede impraticabile, una rampa che manca, un attraversamento difficile da raggiungere: ostacoli quotidiani che possono impedire anche il più semplice degli spostamenti. Parte da queste difficoltà il programma da 730mila euro con cui l’amministrazione Poli Bortone punta a rendere più accessibili gli spazi pubblici di Lecce, dal centro ai quartieri periferici, fino alle marine. La giunta ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione per l’attuazione del Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche: un passaggio che prepara la definizione delle opere, delle priorità e dei costi, con una programmazione distribuita tra il 2026 e il 2028, compatibilmente con le risorse disponibili.

“Il quadro economico prevede 610mila euro per i lavori e 120mila euro per le altre spese – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla – L’obiettivo è costruire una rete di interventi coordinati su rampe, marciapiedi, attraversamenti pedonali, pavimentazioni e sistemi di orientamento per le persone non vedenti, affrontando gli ostacoli che limitano l’autonomia delle persone con disabilità, degli anziani e delle famiglie con passeggini”.

“Questa non è una semplice delibera tecnica, ma la risposta concreta a un percorso che nasce dal basso e che mette al centro le persone”, sottolinea l’assessore con delega al Peba Andrea Guido, che lega il provvedimento al lavoro di raccolta delle esigenze emerse nei diversi quartieri. “In questi mesi abbiamo voluto raccogliere con la massima cura tutte le segnalazioni e le richieste pervenute all’Ufficio P.E.B.A. da parte dei cittadini e dei consiglieri comunali. A questo lavoro d’ufficio abbiamo affiancato un ascolto diretto sul territorio, incontrando le persone e osservando la città con i loro occhi per comprendere fino in fondo le difficoltà di ogni giorno”.

Il programma individua tre ambiti di intervento. Il primo riguarda piazze, luoghi di incontro e spazi verdi: piazzale Genova, piazzale Bologna, piazzale Padre Pio, piazza Ludovico Ariosto, parco Tafuro e le piazzette di via Silvio Pellico e San Francesco. Spazi nei quali l’accessibilità incide sulla possibilità di frequentare il quartiere, raggiungere un’area verde e partecipare alla vita della comunità. Il secondo ambito comprende 21 punti della viabilità cittadina. Tra le località e le strade indicate figurano via Monteroni, viale Cavallotti, via Adriatica, via Giovanni Gentile, via Argento, via Egidio Reale, via di Vereto, via San Pietro in Lama, viale Giovanni Paolo II, San Ligorio e Frigole. Ulteriori soluzioni saranno valutate per via Fogazzaro, Borgo Pace e Santa Rosa. Il terzo ambito interessa invece interventi più ampi nella zona Salesiani, in via Salandra, via Leuca e via Domenico De Angelis.

Sarà la progettazione a tradurre queste indicazioni in opere definite, stabilendo costi, ordine delle priorità e lotti funzionali. Anche l’eventuale realizzazione di attraversamenti rialzati dovrà essere valutata in relazione alle condizioni del traffico, alla sicurezza stradale e al passaggio dei mezzi di soccorso. L’approvazione del documento costituisce dunque l’avvio del percorso progettuale: tempi e attuazione dei singoli interventi dipenderanno dai successivi passaggi e dalle risorse disponibili. “È da questa consapevolezza che nasce l’atto approvato oggi: un passaggio fondamentale con cui scegliamo di superare definitivamente la logica degli interventi isolati e delle risposte estemporanee”, afferma Guido. “Diamo vita, invece, a un progetto organico e coordinato capace di incidere in modo sistemico sulla qualità dei nostri spazi pubblici e sulla vita quotidiana di tutti”.

Nella prospettiva illustrata dall’assessore, il tema dell’accessibilità comprende anche le difficoltà sensoriali e cognitive, oltre agli impedimenti fisici. “Abbattere concretamente le barriere architettoniche, sensoriali e cognitive non significa solo sistemare un marciapiede o una rampa; significa restituire piena dignità, autonomia e sicurezza alle persone con disabilità, agli anziani, alle famiglie con bambini e a chiunque si trovi in una condizione di fragilità”.

La sfida sarà dare continuità ai percorsi, trasformando le segnalazioni raccolte in soluzioni capaci di migliorare gli spostamenti quotidiani. “Rendere la nostra città accessibile a tutti è un atto fondamentale di civiltà”, conclude Guido. “È un impegno prioritario e un patto di fiducia che questa Amministrazione porta avanti continuando a mettere al centro la voce e i bisogni della nostra comunità”.