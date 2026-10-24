Filctem e Fillea replicano al vicesindaco Anguilla: “La politica non scarichi sui lavoratori colpe che non hanno”

“I lavoratori meritano rispetto. La politica si assuma le proprie responsabilità”. I segretari generali di Fillea Cgil Lecce e Filctem Cgil Lecce, Luca Toma e Franco Giancane, replicano all’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco di Lecce, Roberto Giordano Anguilla. Durante la Commissione Controllo l’amministratore ha dichiarato che “Aqp si sta servendo di manodopera di bassissima qualità che sta letteralmente distruggendo la città”. Oggetto del contendere i lavori per la sistemazione dell’infrastruttura energetica realizzati subito dopo la messa in posa del nuovo asfalto in alcune vie di Lecce. “Dimentica, l’assessore, che non spetta certo alle maestranze il compito di programmare i cantieri in città. Le sue parole non possono diventare un pretesto per scaricare sui lavoratori le responsabilità di problemi che hanno ben altre origini”, dicono.

Cantieri. Chi lavora nei cantieri lo fa spesso in condizioni difficili, tra caldo, traffico e disagi, affrontando anche le conseguenze di una programmazione difficile e di scelte organizzative che non dipendono certo da loro. “Non si può pretendere di spendere sempre meno, fare i conti con il caro materiali, imporre tempi stretti per ridurre i disagi, magari con più lavori nelle stesse strade e poi scaricare sugli operai il prezzo di queste scelte. Perché anche i tagli ai costi possono tradursi in materiali e soluzioni di qualità inferiore, mentre la fretta rischia di compromettere il risultato. I lavoratori meritano rispetto perché mettono ogni giorno le proprie energie al servizio dei bisogni della città. Non possono diventare il capro espiatorio delle inefficienze altrui”, spiega Toma.

“Non erano lavori Aqp”. Ai lavoratori di Aqp non sono piaciute le parole di Anguilla. Giancane, che è anche coordinatore regionale della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) di Aqp, risponde: “Prima di mettere al pubblico ludibrio un’azienda, in questo caso Aqp, e la professionalità di chi la compone, sarebbe meglio approfondire le carte”, dice. “Gli interventi nelle vie Fiesole e Cesare Battisti non derivano da lavori di Aqp. Le conseguenze di quanto detto dal vicesindaco si riverberano, con un impatto quello sì distruttivo, sull’opinione pubblica. Le aziende sono fatte di persone che vivono sulla strada e nel rapporto con l’utenza: essere additati come chi distrugge la città non le mette nelle condizioni migliori per lavorare”.

Subappalti. Tutto ciò si inserisce poi all’interno del fenomeno dei subappalti, dove prosperano spesso ambienti di lavoro caratterizzati da mancanza di diritti e condizioni di insicurezza: “Il subappalto è l’anello debole della catena tra committente ed esecuzione dei lavori. Proprio lì si annida il cortocircuito tra condizioni di lavoro e qualità del lavoro. Prendersela con i lavoratori in subappalto, che sono il soggetto più debole dell’intera filiera, è come sparare su un bersaglio facile”, sostengono i sindacalisti. “L’uscita sgrammaticata del vicensindaco dice molto della considerazione che la Giunta comunale di Lecce riserva ai lavoratori. La responsabilità di ciò che non funziona, infatti, non è di chi esegue, ma di chi decide, programma e governa. La città rischia di essere distrutta, per usare le parole del vicesindaco, più da cattive scelte amministrative che impattano, assai meno da standard di esecuzione dei lavori”.