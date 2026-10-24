Strisce blu, sit-in a San Pio. Lecce Città Pubblica: “Ritirate la delibera”. De Matteis: “Una tassa sulla periferia”

LECCE – “Prima vengono i servizi e i bisogni delle persone, solo dopo si possono chiedere sacrifici”. È il messaggio che Lecce Città Pubblica rilancia dal sit-in informativo di oggi a San Pio, nello spazio davanti all’ufficio postale di via Taranto. Qui le forze del centrosinistra hanno incontrato residenti e commercianti, raccolto le loro lamentele e illustrato le conseguenze del nuovo piano della sosta della giunta Poli Bortone. A promuovere l’iniziativa Partito Democratico, Lecce Città Pubblica, Avanti Lecce, Coscienza civica, Noi per Lecce, Sveglia, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, con Europa Verde e Sinistra Italiana, e Italia Viva. La richiesta è sospendere subito rincari e nuovi stalli, a tutela delle famiglie.



Una mobilitazione contro rincari ed estensione delle strisce blu che prosegue quartiere per quartiere, accompagnata dalla nascita di nuovi comitati e dalle raccolte di firme. Sergio Della Giorgia, capogruppo di Lecce Città Pubblica, mette al centro le difficoltà di una comunità popolare chiamata a sostenere ulteriori spese. “Stamattina siamo stati a San Pio per ascoltare il quartiere e ribadire la nostra netta contrarietà al nuovo piano della sosta. Non possiamo accettare l’aumento indiscriminato delle strisce blu e delle tariffe dei parcheggi, di fronte al quale i cittadini si stanno giustamente ribellando”.

Il confronto con chi abita e lavora nella zona ha riportato l’attenzione sulle ricadute quotidiane della sosta a pagamento, dalle commissioni agli acquisti, fino ai costi per chi deve raggiungere il proprio posto di lavoro. Per Lecce Città Pubblica, le decisioni devono partire dalle caratteristiche di San Pio, quartiere vivace, abitato da famiglie e studenti universitari e animato dalle attività commerciali. “Una comunità con una forte identità che merita attenzione e servizi adeguati: servono scelte capaci di accompagnarne il futuro, non di renderlo più difficile”, sottolinea Della Giorgia. “In un momento di crisi come questo, non si possono scaricare nuovi costi sui cittadini senza offrire nuovi servizi e senza ascoltare chi il quartiere lo vive ogni giorno”. Il movimento rivendica poi una distanza sostanziale tra il piano attuale e quello della precedente amministrazione. Secondo la ricostruzione di Della Giorgia, la giunta Salvemini aveva previsto “un incremento contenuto e graduale degli stalli e dei costi, da attuare non prima del 2029/2030, dopo un potenziamento del Trasporto Pubblico Locale”. Diverse anche le aree coinvolte: “Molte delle zone periferiche che oggi stanno trasformando con stalli blu non erano assolutamente coinvolte: sarebbero rimaste gratuite!”. Il precedente progetto, sostiene Lecce Città Pubblica, era dunque “più moderato nei tempi, nei costi e nell’estensione”, oltre che presentato con chiarezza durante la campagna elettorale.



All’attuale maggioranza viene invece contestata la distanza tra promesse e scelte amministrative. “Oggi tradisce il patto con gli elettori e salassa la cittadinanza con aumenti pesantissimi, che non erano mai stati nemmeno ipotizzati”, attacca Della Giorgia. Le proteste raccolte durante il sit-in e le firme dei comitati diventano così la base della richiesta di fermare il provvedimento. “Le preoccupazioni dei residenti, le centinaia di firme raccolte dai comitati e le richieste dei commercianti non possono essere ignorate. Le strategie che favoriscono la mobilità sostenibile non possono ridursi a fare cassa: la vera sostenibilità deve migliorare la qualità della vita, non peggiorarla”. Da San Pio parte quindi un nuovo appello al governo cittadino: “Chiediamo all’Amministrazione comunale di ritirare la delibera e aprire un confronto vero con la cittadinanza”. È una “tassa sulla periferia” per Antonio De Matteis di Lecce Domani: “Sarà una nuova tassa per tutti. Sarà costoso andare al parrucchiere, a trovare gli anziani malati, alla posta. È un parcheggio negato anche al residente che vive la zona e che dovrà pagare 70 euro al mese per la seconda auto in un periodo di grave crisi economica”