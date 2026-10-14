Meteo di domani 15 ottobre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni con tempo stabile e ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Stabilità prevalente sia al mattino che al pomeriggio con ampi spazi di sereno; da segnalare qualche addensamento nuvoloso sulle Alpi centro-orientali. Poche variazioni tra serata e nottata, con qualche velatura sulle regioni di nord-est.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite su tutti i settori; nubi basse in formazione sulle zone interne della Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna della stabilità sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori con tempo asciutto e cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo con prevalenza di cieli sereni e qualche innocua velatura in transito sulla Campania.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo da nord a sud.

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