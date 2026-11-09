Meteo di domani 10 novembre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con nuvolosità in transito alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli nuvolosi ovunque.
NAZIONALE
AL NORD
Molte nuvole in transito al mattino con precipitazioni generalmente deboli, più intense sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio fenomeni in generale attenuazione, eccetto in Emilia Romagna. In serata e nottata residue precipitazioni sulla Romagna, con ancora cieli coperti su tutti i settori.
AL CENTRO
Al mattino precipitazioni intense sulla Toscana, fenomeni generalmente più deboli altrove. Al pomeriggio ancora piogge sparse ovunque. In serata e in nottata fenomeni in esaurimento ovunque con nuvolosità persistente.
AL SUD E SULLE ISOLE
Molte nuvole in transito su tutte le regioni con qualche piovasco tra Campania e Sardegna meridionale nel corso delle ore diurne. In serata e nottata residue piogge sulla Campania, variabilità asciutta altrove.
Temperature minime e massime stabili o in rialzo da nord a sud.
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