PUGLIA – Molte nuvole in transito su tutta la regione nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio, salvo deboli fenomeni sulle zone al confine con Campania e Basilicata. In serata e nottata tempo stabile con nuvolosità e schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto, foschia o banchi di nebbia lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio ancora stabilità prevalente con nuvolosità alternata a locali spazi di sereno, specie sui rilievi. In serata e in nottata tempo in progressivo peggioramento con nuvolosità in aumento e precipitazioni a partire dalle regioni nord-occidentali, nevose dai 1300-1600 metri.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali banchi di nebbia nelle zone interne della Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con deboli piogge sulle regioni tirreniche. In serata e in nottata ancora cieli coperti con piogge tra Toscana e Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio qualche piovasco tra Campania, Basilicata e settori tirrenici della Calabria, tempo invariato altrove. In serata e nella notte tempo in progressivo peggioramento con nuvolosità in aumento e piogge sulle regioni tirreniche peninsulari.

Temperature minime stabili o in lieve diminuzione da nord a sud; massime stabili o in rialzo al centro-sud, stazionarie o in calo al nord.

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