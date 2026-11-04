Meteo di domani 5 novembre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con nuvolosità in transito alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto anche in serata e nottata con cieli poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi specie sulle regioni nord-occidentali con neve fin verso i 1200 metri, schiarite sul nord-est. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali In serata e in nottata maltempo che persiste sulle Alpi occidentali con neve fin verso i 1200-1400 metri asciutto altrove con ampi spazi di sereno sul nord-est.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni Tirreniche, più coperto sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata atteso un progressivo aumento della nuvolosità, con precipitazioni sparse sulle coste di Toscana e Lazio nottetempo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e precipitazioni sulla Sardegna. Al pomeriggio insistono i fenomeni sulla Sardegna, specie sui settori orientali; variabilità asciutta altrove. In serata e nella notte ampie schiarite sulle regioni peninsulari, coperto ma con tempo generalmente asciutto sulle Isole Maggiori.

Temperature minime in generale diminuzione, in rialzo solo sulle Isole Maggiori. Massime stabili o in aumento al centro-nord, in calo al sud.

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