Micro-mobilità a Lecce: azzerati i costi di sblocco e nuove tariffe a consumo per e-bikes, monopattini e scooter elettrici

Nuove e importanti agevolazioni per gli utenti della micro-mobilità condivisa nel Comune di Lecce. Il Settore Mobilità comunica che la società Ridemovi SpA ha introdotto una radicale revisione della struttura tariffaria del servizio di sharing, finalizzata a rendere gli spostamenti urbani ancora più accessibili, trasparenti e convenienti per l’intera cittadinanza.

La principale novità riguarda l’azzeramento totale dei costi di sblocco del veicolo. A partire dalla scorsa settimana, gli utenti non dovranno più sostenere alcuna spesa fissa per l’avvio della corsa, pagando esclusivamente i minuti di effettivo utilizzo del mezzo.

Viene inoltre superato il precedente modello tariffario, che prevedeva una quota fissa di 3,00 euro per tutte le corse inferiori o pari a 10 minuti (indipendentemente dalla durata reale del tragitto) e uno scatto di 0,25 euro al minuto a partire dall’undicesimo minuto.

La nuova impostazione introduce una tariffazione puramente a consumo, strutturata come segue:

e-bike e monopattini: 0,30 euro al minuto (senza costi di sblocco).

0,30 euro al minuto (senza costi di sblocco). moped (scooter elettrici): 0,35 euro al minuto (senza costi di sblocco).

Questo provvedimento intende incentivare ulteriormente l’utilizzo della flotta di 650 mezzi – che include le recenti e-bike dedicate alle famiglie e alla spesa quotidianamente operative sul territorio – consolidando il trend positivo che ha già registrato oltre 20.000 corse nei primi mesi di attività in città.

«Questa importante rimodulazione tariffaria rappresenta una risposta diretta e concreta alle richieste e alle sollecitazioni che abbiamo ricevuto in questi mesi da parte dei cittadini e dei tanti utilizzatori del servizio», ha dichiarato l’Assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia. «Il passaggio a una tariffazione puramente a consumo, unito all’azzeramento totale dei costi di sblocco, elimina ogni barriera all’ingresso e rende lo sharing una scelta conveniente anche per i tragitti più brevi. Ascoltare le esigenze della comunità è fondamentale per costruire una mobilità davvero inclusiva e a misura di cittadino: con queste tariffe ancora più vantaggiose, l’uso dei mezzi condivisi diventa un’alternativa sempre più competitiva, sostenibile e accessibile per gli spostamenti quotidiani all’interno del nostro territorio comunale».

L’Amministrazione Comunale e il Comando di Polizia Locale ricordano che restano invariate le modalità di sosta “station-based” all’interno dei 600 parcheggi mappati dall’applicazione per garantire il decoro urbano, nonché il servizio di Customer Service WhatsApp (344 130 6370) per la segnalazione di veicoli in posizione irregolare.