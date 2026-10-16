Nardò, illuminazione votiva 2027: tutte le modalità di pagamento

NARDO‘ (Lecce) – La scadenza per il rinnovo del canone dell’illuminazione votiva 2027, che ammonta sempre a 13 euro, è fissata al 31 dicembre 2026.

Sono diverse le modalità di pagamento. È possibile, infatti, recarsi presso l’ufficio Servizi Cimiteriali della sede comunale di via Falcone (ex tribunale) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 (giovedì anche dalle 15 alle 17) e pagare con Pos tramite bancomat o carta di credito. È ancora più comodo richiedere il bollettino PagoPa relativo al canone inviando una e-mail con l’indicazione dei nominativi dei defunti e il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza agli indirizzi fabio.longo@comune.nardo.le.it o franca.pelli@comune.nardo.le.it. I titolari del contratto d’illuminazione votiva possono accedere con SPID o CIE sul sito del Comune di Nardò al link https://pagopa.comune.nardo.le.it e scaricare il bollettino PagoPa. Infine, il bollettino PagoPa è disponibile sull’app IO.

Per maggiori informazioni basta contattare l’ufficio al numero di telefono 0833 838278 (Fabio Longo).