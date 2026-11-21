NARDÒ – Un importante momento di riflessione, approfondimento e confronto, capace di mettere al centro uno dei temi più delicati e decisivi per il futuro della società: l’educazione delle nuove generazioni e il ruolo insostituibile della famiglia. Si è svolto il 20 novembre, nella Sala Capone dell’ex Tribunale di Nardò, il convegno “Educazione e crescita. Una bussola per la famiglia moderna”, promosso dall’Amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione preziosa per riportare l’attenzione sul valore delle relazioni familiari, sulla responsabilità educativa degli adulti e sulla necessità di costruire intorno a bambini e adolescenti una rete solida di ascolto, protezione e accompagnamento. Un appuntamento di particolare significato, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e, in particolare, dalla consigliera comunale dott.ssa Maria Giulia Manieri Elia, da sempre sensibile alle tematiche dell’infanzia, della famiglia e della tutela dei più piccoli.

Il tema scelto ha offerto una chiave di lettura quanto mai attuale delle trasformazioni che attraversano la società contemporanea. In un tempo caratterizzato da legami spesso fragili, relazioni sempre più complesse e punti di riferimento non sempre riconoscibili, la famiglia è chiamata a confrontarsi con nuove sfide, senza perdere la propria funzione fondamentale di luogo degli affetti, della sicurezza e della crescita. Da qui l’immagine della «bussola»: uno strumento simbolico per ritrovare orientamento, consapevolezza e responsabilità nel percorso educativo. Particolarmente significativa è stata la riflessione sul rapporto tra famiglia e scuola, due realtà che non possono procedere separatamente, ma sono chiamate a dialogare e collaborare in maniera costante. La scuola, infatti, non è un mondo isolato, bensì uno specchio della società, delle sue trasformazioni culturali, economiche, affettive e relazionali. È soprattutto nella costruzione di un’autentica alleanza educativa tra genitori, insegnanti, istituzioni e territorio che si possono individuare risposte efficaci ai bisogni delle nuove generazioni.

A offrire un contributo di grande spessore pedagogico è stata la prof.ssa Tiziana Liuzzi, pedagogista, che ha portato all’attenzione dei partecipanti la propria esperienza maturata in differenti contesti educativi e nel lavoro con persone con bisogni eterogenei, alunni con e senza disabilità e adulti. Il suo intervento ha approfondito le dinamiche che legano il mondo della scuola, della famiglia e della società, evidenziando l’importanza di un’educazione attenta alle differenze, capace di valorizzare ogni persona e di riconoscere le esigenze specifiche di ciascun percorso di crescita. Altrettanto importante il contributo della dott.ssa Debora Traficante, psicologa e psicoterapeuta, che ha affrontato la dimensione emotiva e psicologica dello sviluppo, soffermandosi su aspetti essenziali quali la gestione delle emozioni, il bisogno di sicurezza, la conquista dell’autonomia e il ruolo dei genitori nell’accompagnare bambini e adolescenti durante le diverse fasi della crescita. Un approfondimento che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di ascoltare i più giovani, comprenderne i bisogni e offrire loro punti di riferimento affettivi ed educativi stabili.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre presentato il progetto “Tempo di essere madri”, illustrato dall’insegnante Stefania Re. Un’iniziativa realizzata dal Comune di Nardò a favore delle famiglie del territorio, pensata per offrire sostegno, attenzione e opportunità di accompagnamento alle donne e alle madri nel delicato percorso della genitorialità. Un progetto che testimonia concretamente la volontà dell’Amministrazione di affiancare alla riflessione culturale e pedagogica interventi e strumenti di supporto rivolti alla comunità. Il valore del convegno è stato anche nella sua capacità di mettere in relazione competenze e professionalità differenti, riunendo intorno a un tema comune il sapere pedagogico, quello psicologico e l’esperienza educativa, con il coinvolgimento delle istituzioni. Una scelta organizzativa che ha dato all’iniziativa un carattere multidisciplinare e concreto, valorizzando il contributo di ciascuna relatrice e offrendo al pubblico diverse prospettive di lettura su una questione che riguarda tutti.

Un plauso va dunque all’Amministrazione comunale e alla consigliera Maria Giulia Manieri Elia per aver promosso e sostenuto un appuntamento di così rilevante valore sociale e culturale, oltre che alle professioniste intervenute per la qualità dei contributi offerti e all’organizzazione per aver costruito un’occasione di confronto su un argomento tanto importante quanto attuale.

Il messaggio emerso è chiaro: educare non significa soltanto trasmettere regole e conoscenze, ma esserci, ascoltare, comprendere e accompagnare. Significa soprattutto riconoscere che la crescita di un bambino non è responsabilità esclusiva della famiglia o della scuola, ma un impegno condiviso che coinvolge l’intera comunità. Investire nell’educazione significa investire nel futuro. E iniziative come questa dimostrano quanto sia importante che le istituzioni sappiano farsi promotrici di dialogo, sensibilizzazione e sostegno, affinché nessuna famiglia si senta sola e ogni bambino e adolescente possa trovare nella propria comunità una bussola sicura per orientarsi nella vita.