NARDÒ – La palestra della scuola di via Bellini ospiterà mercoledì 25 novembre, dalle 16 alle 18, un nuovo appuntamento con il controllo gratuito dell’udito. Lo screening è aperto a tutta la cittadinanza e per partecipare è necessario prenotare al numero +39 329 969 7356. L’iniziativa, promossa e organizzata dall’ASD Movi Lab e dal Centro Acustico Salentino Calcagnile, si svolge con il patrocinio del Comune di Nardò e la collaborazione del presidente del Consiglio comunale Antonio Tondo e della Consulta dello Sport, presieduta da Tony De Paola. L’appuntamento punta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della diagnosi precoce dei problemi uditivi e della cura dell’udito per la qualità della vita a ogni età. “Desidero ringraziare di cuore l’ASD Movi Lab e il Centro Acustico Salentino Calcagnile per la sensibilità e la professionalità messe ancora una volta al servizio della nostra comunità, così come la Consulta dello Sport per la preziosa sinergia. Questo appuntamento si unisce alle tante altre iniziative di prevenzione che abbiamo sostenuto e promosso nel corso di questi anni”, ha dichiarato Tondo.