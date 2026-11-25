SALENTO – Un esecutivo provinciale, sei aree di coordinamento, responsabili in oltre trenta comuni e una candidata sindaca a Nardò. Futuro Nazionale si struttura nel Salento e prova a trasformare il consenso personale di Roberto Vannacci in una presenza politica stabile. L’ambizione è contendere ai partiti tradizionali del centrodestra voti, amministratori e, nel tempo, la guida di quell’area politica. Il precedente è la scalata di Giorgia Meloni, che ha portato Fratelli d’Italia da una posizione marginale alla leadership della coalizione. Per il partito del generale, la prima verifica salentina sarà alle comunali del 2027. A Nardò correrà con Paola Mita, ex vicepresidente della Provincia di Lecce e per oltre dieci anni segretaria cittadina di Forza Italia. Dopo aver sostenuto i partiti tradizionali del centrodestra, Mita ha lasciato il 29 aprile gli incarichi cittadini e regionali degli azzurri e ora si presenta con il simbolo di Futuro Nazionale.



La sua corsa in solitaria apre una frattura nello schieramento da cui proviene e porta nella sfida per il dopo Mellone una candidatura che punta a intercettare, da destra, anche i voti dell’area moderata. La vicesindaca Maria Grazia Sodero, candidata della maggioranza uscente, ha già avviato la campagna con undici liste. La costruzione della rete salentina procede su due livelli. Il primo passa da Lecce, dove la nomina è arrivata direttamente dai vertici nazionali. Con una comunicazione del 21 novembre, il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, su mandato di Roberto Vannacci e in applicazione dello statuto, ha affidato a Filippo Monica la responsabilità di Futuro Nazionale per il Comune di Lecce durante la fase costituente del partito. A proporlo sono stati Gabriele Bottazzo, responsabile provinciale e vicario regionale con delega agli enti locali, e il deputato Rossano Sasso, responsabile pugliese. Il coordinamento provinciale definisce il capoluogo “un punto di riferimento strategico per l’intero territorio salentino” e affida a Monica la costruzione di una squadra cittadina “capace di interpretare le istanze della comunità”.

Il secondo livello riguarda l’organizzazione provinciale. Sasso, su proposta di Bottazzo, ha formalizzato gli incarichi dell’esecutivo, delle aree geografiche, dei comuni e le deleghe legate ai principi dei dipartimenti nazionali. Nell’esecutivo provinciale Carlo Petrelli si occuperà del tesseramento, Paola Mita dell’amministrazione e Maria Antonietta Roberti degli enti locali. Nella Direzione provinciale di disciplina entrano Alexia Pinto e Simone Rollo, al quale va anche la delega ai principi del Dipartimento 4. L’obiettivo indicato nella nota è “valorizzare competenze, disponibilità e radicamento territoriale” attraverso una rete che assicuri “presenza, coordinamento e partecipazione”.

Per raccordare il lavoro dei comuni sono stati nominati sei referenti di area. Luciano Calabrese seguirà Adriatica Sud e Serre Salentine, Cosimo Frigelli il Capo di Leuca, Andrea Chiriatti la Grecìa Salentina, Giorgio Fortunato Jonica Sud e Serre Salentine, Giovanni De Luca il Nord Salento e Rocco Luca Rizzo le Terre d’Otranto. Diversi referenti ricoprono anche un incarico comunale. A Nardò, accanto alla candidatura di Mita, il partito affida la responsabilità cittadina a Giordano Conte, con delega ai principi del Dipartimento 1.

La rete comunale comprende Paolo Marasco ad Alessano, Alessandra Rucco ad Arnesano, Federico Spagnolo a Carmiano, con delega ai principi del Dipartimento 2, Giorgio Fortunato a Casarano e Luciano Calabrese a Castro. A Castrignano del Capo l’incarico va ad Anna Nera Ferocino, con delega al Dipartimento 5, a Collepasso a Giulio Sindaco, a Copertino a Michele Caputo e a Corsano a Maria Antonietta Roberti. A Cutrofiano è stata nominata Ivana Vallone, con delega al Dipartimento 10, e a Galatina Donato Lattarulo. A Galatone il responsabile è Gianluca Giglio, affiancato dal vice Federico Gatto, cui è assegnata la delega al Dipartimento 9. A Gallipoli l’incarico va a Concetto Scariolo, a Maglie a Ivan Silvestro Siciliano, con delega a eventi e manifestazioni, e a Martano ad Andrea Chiriatti, con delega al Dipartimento 6.

A Matino il responsabile è Stefano Castrioto, a Melissano Roberto Tundo e a Monteroni Riccardo Cesare Madaro, affiancato dal vice Matteo Cilla, con delega al Dipartimento 3. A Novoli è stato nominato Giovanni De Luca, a Parabita Antonio Stefanelli, a Presicce-Acquarica Cosimo Frigelli e a Racale Alessio Parata. Alessandro Mazzotta seguirà San Cesario di Lecce, Carlo Pedone San Pietro in Lama, Angelo Antonaci Seclì, Alessio Palamà Sogliano Cavour, Alvaro Zippo Specchia, Giovanni Sanapo Supersano e Stefano Netti Surbo. Chiudono l’elenco Fabrizio Scala a Taviano, con delega al Dipartimento 7, Rocco Luca Rizzo a Uggiano La Chiesa, con delega al Dipartimento 8, e Antonio Cino a Ugento. Il coordinamento provinciale descrive così il compito dei nuovi referenti: “ascoltare i cittadini, raccogliere le esigenze delle comunità e trasformarle in proposte e iniziative politiche”.

Mentre il partito amplia la sua rete, a Roma la Procura ha aperto un fascicolo a seguito dell’esposto depositato il 28 agosto dal Sindacato dei militari e firmato dal segretario Luca Comellini. L’ipotesi di violazione della legge Scelba, che vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista, è formulata nell’esposto. Il sindacato contesta alcuni tratti del programma di Futuro Nazionale e richiama, fra le altre, le proposte di impiegare stabilmente militari con funzioni di polizia giudiziaria in aree urbane a rischio e di introdurre moduli obbligatori di educazione militare nelle scuole pubbliche. L’avvocato Giorgio Carta, legale di Vannacci, respinge le contestazioni e riferisce che l’esposto è stato iscritto a modello 45, il registro degli atti che non costituiscono notizia di reato. Un distinto accertamento della Procura militare riguarda la posizione di appartenenti alle Forze armate all’interno della struttura del movimento.

I sondaggi spiegano perché la possibilità di correre da soli alle politiche venga presa sul serio. Nella rilevazione SWG per il Tg La7 del 23 novembre, Futuro Nazionale è al 5,9 per cento, un decimale in più rispetto alla settimana precedente, alla pari con la Lega e a poco più di un punto da Forza Italia, che vale il 7 per cento. BiDiMedia lo collocava al 6 per cento l’11 novembre, in calo di sette decimali rispetto al 30 ottobre. Sono due rilevazioni distinte, entrambe sopra la soglia nazionale del 3 per cento prevista per le liste. Una corsa autonoma richiede però anche di presentare candidature in almeno metà delle circoscrizioni e, alla Camera, di raccogliere almeno seimila firme per collegio nei casi in cui si applica il requisito ordinario. Le nomine nei comuni acquistano così un peso elettorale concreto, perché dalle strutture locali dipende anche la capacità di trovare candidati e organizzare la raccolta delle sottoscrizioni.

Se le intenzioni di voto si confermassero alle urne, Vannacci avrebbe spazio per puntare a una rappresentanza parlamentare con il proprio simbolo e misurarsi direttamente con la Lega e Forza Italia. Un accordo prima del voto gli consentirebbe invece di negoziare candidature e impegni programmatici, offrendo al centrodestra un contributo nella corsa al premio di governabilità. Il risultato di un’alleanza dipenderebbe da quanti elettori di Futuro Nazionale accetterebbero l’intesa e da come reagirebbe l’elettorato moderato. A Nardò la scelta è già arrivata. Mita correrà con una propria candidatura e dovrà misurare quanto del consenso costruito negli anni in Forza Italia sia disposto a seguirla. Da quel risultato dipenderà anche il peso di Futuro Nazionale nella partita per il ballottaggio e, più in generale, la credibilità della sua ambizione di cambiare i rapporti di forza nel centrodestra salentino.