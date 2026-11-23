NARDO‘ (Lecce) – InCorporea Salotto – Spazi di evoluzione è il salotto invernale di InCorporea, una rassegna culturale interdisciplinare tra neuroscienze, psicologia, arti, corpo e pratiche antiche. Da novembre 2026 ad aprile 2027 sei appuntamenti di un progetto che mette in relazione corpo, mente, emozioni, conoscenza e consapevolezza attraverso linguaggi e discipline differenti. È una iniziativa patrocinata dal Comune di Nardò.

InCorporea è nato come spazio di incontro, esperienza e divulgazione intorno a una visione integrata dell’essere umano. Un festival partecipatissimo la scorsa estate a Masseria Torrenova, nel cuore del parco di Porto Selvaggio, un ecosistema di consapevolezza che ha messo il corpo al centro della relazione tra persona, comunità e territorio e che ha dialogato con il mondo della scuola, della salute, della cultura e del territorio. Da quella esperienza nasce oggi InCorporea Salotto, la sua naturale evoluzione invernale: un progetto che supera la dimensione del singolo evento e sceglie di accompagnare il territorio durante l’anno. InCorporea entra così nel cuore storico della città e apre un nuovo spazio di dialogo. Un salotto culturale contemporaneo in cui incontrare professionisti, ricercatori, artisti, divulgatori e personalità provenienti da mondi differenti, per osservare l’essere umano da prospettive diverse.

Viviamo in un tempo in cui si parla sempre più spesso di salute, stress, emozioni, relazioni, alimentazione, corpo e qualità della vita. Le informazioni sono moltissime, ma non sempre diventano conoscenza. Spazi di Evoluzione nasce per creare luoghi nei quali fermarsi, comprendere, confrontarsi e acquisire nuovi strumenti di consapevolezza. L’obiettivo è contribuire a trasformare la cultura del benessere psicofisico da interesse individuale a patrimonio condiviso. Per farlo, InCorporea mette in dialogo mondi che troppo spesso vengono raccontati separatamente: scienza e tradizione, corpo e mente, psicologia e neuroscienze, arte e cultura, ricerca e pratiche antiche. Non per offrire una sola risposta, ma per creare occasioni di conoscenza e confronto capaci di generare nuove domande.

I luoghi che ospiteranno la rassegna sono il chiostro dei Carmelitani, il castello e il Teatro comunale, che con il loro valore istituzionale e simbolico e con la loro atmosfera diventeranno parte integrante del progetto.

Ogni appuntamento (ognuno della durata di circa 90 minuti) nasce attorno a un grande tema e può assumere forme differenti: interviste e conversazioni con gli ospiti, dialoghi tra professionisti provenienti da ambiti diversi, contributi artistici e visivi, momenti esperienziali, pratiche di ascolto e consapevolezza, spazi di confronto con il pubblico. L’obiettivo è creare connessioni tra competenze diverse e rendere i temi (anche complessi) comprensibili e vicini alla vita quotidiana. Si parlerà di arte ed espressione di sé, di psicologia e psicoterapia, di psicosomatica, di scienza, materia e nuovi paradigmi, di nutrizione, di sessualità, di tradizioni e pratiche antiche. Saranno ospiti di Incorporea Salotto Elisabetta Bertoglio (psicologa clinica e psicoterapeuta ad indirizzo analitico transazionale), Pietro Pizzuti (attore, regista, drammaturgo e traduttore), Gregorio Manieri (psicologo e psicoterapeuta sistemico relazionale familiare), Maura Gancitano (filosofa e saggista), Tommaso Barba (neuroscienziato, ricercatore in psicofarmacologia e neuroscienze affettive).

Il primo appuntamento è in programma giovedì 26 novembre alle ore 19 al Creativibar del chiostro dei Carmelitani. Ospite l’attore, regista, drammaturgo e traduttore Pietro Pizzuti. Il tema dell’incontro è Personaggi in cerca d’autore, il teatro come possibilità espressiva, come messa in scena della moltitudine di pensieri, emozioni e sensazioni che vivono dentro, fuori e tra di noi. Conduce Elisabetta Bertoglio. Ingresso libero.

Il progetto Incorporea è curato da Modum Discipline Olistiche, realtà attiva nella formazione professionale e nel benessere integrato, con anni di esperienza nella gestione di corsi, retreat e grandi eventi. Il main sponsor culturale è Programma Sviluppo, istituzione non profit pugliese attiva dal 2002 nei campi della formazione, dei servizi per il lavoro e del welfare di comunità. Presente in oltre 70 comuni pugliesi, mette al centro persone, competenze e legami sociali del territorio. Programma Sviluppo sostiene Incorporea perché crede in un’idea di benessere che nasce dalle persone e dalle comunità.