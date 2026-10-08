Nel marsupio nascondeva hashish e bilancino di precisione, arrestato un 15enne

CURSI (Lecce) – Circa 30 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico. È quanto hanno sequestrato i carabinieri della stazione a un ragazzo di 15 anni, arrestato nel tardo pomeriggio di ieri a Cursi.

I militari erano impegnati in un servizio perlustrativo quando, intorno alle 18.30, hanno notato un gruppo di giovani stazionare in strada. Tra loro hanno individuato il minorenne mentre confezionava una sigaretta artigianale.

Il controllo e la successiva perquisizione personale hanno portato al rinvenimento della sostanza, ritenuta verosimilmente hashish, già suddivisa in dosi, oltre al bilancino e al coltello. Il materiale è stato sequestrato.

Il 15enne è stato arrestato in flagranza di reato. Al termine delle formalità, su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza dell’Istituto penale per minorenni di Lecce.