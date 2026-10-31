Tentano la spaccata nella notte alla farmacia: l’arrivo della vigilanza mette in fuga i ladri

ALEZIO (Lecce) – Spaccano la vetrata d’ingresso ma sono costretti a fuggire a mani vuote. Un furto è stato sventato nella notte ai danni della farmacia di via Salvatore Anaclerio, nel centro di Alezio, grazie al tempestivo intervento dei vigilanti.

Il sistema d’allarme dell’esercizio commerciale è scattato alle 00:35, facendo scattare la segnalazione automatica alla centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza. La pattuglia di zona ha raggiunto la farmacia in appena sei minuti,sorprendendo la porta d’accesso con il vetro divelto. L’arrivo repentino dei vigilanti ha messo in fuga i malviventi prima che potessero varcare la soglia e fare razzia dei prodotti o dell’incasso.

Rilevata l’effrazione, la centrale ha allertato il 112. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione di Alezio che,insieme a un responsabile delegato dal titolare dell’esercizio (in quel momento fuori sede), hanno eseguito un accurato sopralluogo all’interno del locale, accertando che nulla era stato asportato.

A causa dei danni arrecati alla porta d’ingresso e della conseguente vulnerabilità della struttura, per tutta la notte è stato predisposto un servizio di piantonamento fisso con una guardia particolare giurata fino alla riapertura mattutina del locale.Sono ora in corso le indagini dei Carabinieri per risalire all’identità dei malintenzionati.