Per i giudici l’avvenuto pagamento del TFR deve essere provato dalla causale del bonifico. Accolta la tesi dell’avvocato Russo

LECCE – I bonifici provenienti dal vecchio datore di lavoro non bastano a dimostrare che il Tfr e le altre somme dovute siano stati pagati: occorre verificare anche la causale dei versamenti. È il punto centrale della decisione con cui il Tribunale di Lecce, Sezione commerciale, ha accolto il ricorso di un lavoratore assistito dall’avvocato Vincenzo Russo. La vicenda riguarda un dipendente che chiedeva il riconoscimento del Tfr e di altre competenze maturate presso una ditta individuale, successivamente finita in liquidazione giudiziale. Dopo aver cambiato datore di lavoro, il lavoratore aveva ricevuto alcuni bonifici dal conto della precedente ditta. Quei versamenti, però, riguardavano gli stipendi del nuovo rapporto di lavoro.

Gli importi ricevuti coincidevano con le somme che il dipendente rivendicava nei confronti del vecchio datore. Per questa ragione, la curatela, incaricata di gestire la liquidazione, aveva sostenuto che il debito fosse stato già saldato indirettamente. Una ricostruzione inizialmente accolta, con la conseguente esclusione di quella parte del credito dall’elenco dei debiti riconosciuti nella procedura. Il lavoratore ha contestato la decisione attraverso l’avvocato Russo. Con il decreto del 1° ottobre 2026, il Tribunale ha accolto l’opposizione e riconosciuto integralmente il credito, includendo anche l’importo inizialmente escluso. Il Collegio ha dato rilievo alla causale dei bonifici, che non si riferiva al Tfr o alle altre somme dovute per il precedente rapporto di lavoro. La sola provenienza del denaro dal conto della vecchia ditta, quindi, non era sufficiente a dimostrare il pagamento di quei debiti. Il credito è stato ammesso con il privilegio previsto per i crediti dei lavoratori: una tutela che attribuisce loro priorità nel pagamento rispetto ai creditori privi di analoghe garanzie.