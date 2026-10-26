Rent to buy e rogito: esclusa la sinallagmaticità. Il Giudice di Pace accoglie le tesi dell’avvocato Russo

LECCE – Con una recentissima sentenza, l’Ufficio del Giudice di Pace di Lecce ha chiarito i limiti applicativi dell’eccezione di inadempimento (ex art. 1460 c.c.), accogliendo integralmente la linea difensiva sostenuta dall’Avvocato Vincenzo Russo. La vicenda trae origine da una complessa operazione immobiliare avviata nel 2019 mediante la stipula di un contratto di rent to buy, all’interno del quale erano state poste a carico della parte proprietaria specifiche obbligazioni. Successivamente, nel 2022, le parti sono giunte al rogito notarile di compravendita definitiva, nel quale è stato pattuito il saldo del prezzo di acquisto, da pagarsi successivamente alla stipula, senza che venisse fatto alcun richiamo o menzione a quegli obblighi pregressi.

Ciononostante, la controparte aveva eccepito l’inadempimento delle clausole del 2019 per rifiutare il pagamento del saldo prezzo convenuto. Il Giudice di Pace, condividendo le conclusioni dell’Avv. Russo, ha statuito che, contrariamente a quanto sostenuto dall’acquirente dell’immobile, nel caso di specie manca “il vincolo di sinallagmaticità tra le prestazioni, presupposto fondamentale dell’eccezione di inadempimento in quanto l’inadempimento di una parte non trova giustificazione nell’inadempimento dell’altra”.

La pronuncia ribadisce un principio di primaria rilevanza nei negozi immobiliari a formazione progressiva: stipulato il rogito definitivo senza recepire o condizionare le prestazioni agli impegni assunti in sede di rent to buy, i due rapporti restano giuridicamente distinti. L’acquirente non può dunque sottrarsi al pagamento del prezzo invocando asserite inadempienze derivanti dal precedente accordo preparatorio, venendo a mancare il nesso di interdipendenza sinallagmatica che solo giustifica la sospensione della prestazione.