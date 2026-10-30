Rotary Club Lecce Sud, oggi Giornata del Risparmio in Prefettura con gli studenti

Per il secondo anno consecutivo, il Rotary Club Lecce Sud ha organizzato, in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, un Seminario di educazione finanziaria, destinato soprattutto alle nuove generazioni, che si è svolto oggi in Prefettura. Come ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “la Costituzione riconosce un alto valore civico al risparmio. La sua immediata finalità corrisponde all’aspirazione delle famiglie di perseguire obiettivi di crescita sociale, ma tutelare il risparmio significa (anche) favorirne impieghi che ne accrescano il valore, creando condizioni affinché possa agire da leva fondamentale dell’economia”.

Su questa traccia si è mosso il Rotary Club Lecce Sud per organizzare l’evento, in collaborazione con la Prefettura di Lecce – che lo ospita nel Salone degli Specchi – e la Banca d’Italia: all’incontro erano presenti delegazioni di studenti del V anno delle Scuole secondarie di II grado leccesi. Dopo i saluti istituzionali del Prefetto Natalino Manno, che ha accolto con grande disponibilità e apprezzamento l’iniziativa, anche per l’attenzione riservata ai giovani, e del presidente del Rotary Lecce Sud, Salvatore Spagnolo, l’apertura dei lavori moderati da Francesco Occhinegro, rotariano e già direttore della Sede Regionale Bankitalia di Potenza.

Numerosi e qualificati gli interventi che hanno avuto come focus la rilevanza socio-economica del risparmio e la formazione dei risparmiatori. Per la Banca d’Italia presente il direttore della Sede di Lecce, Fabrizio Basile, che ha parlato della “La tutela giuridica del risparmio e dei risparmiatori” sottolineando ruolo, funzioni e responsabilità sul tema che alla Banca Centrale fanno capo.

La “Gestione del risparmio: dai conti correnti alle opportunità di investimento e alla scelta del rendimento” sarà illustrata da Francesco Giacomo Viterbo, Ordinario di Diritto all’Università del Salento, mentre Maurizio De Pascalis, Excutive Partner Banker Banca Patrimoni Sella, ha sollecitato una particolare attenzione su “Gli errori e le ingenuità degli investitori: lezioni dell’economia comportamentale nell’era digitale”.

Le indicazioni relative alle principali coordinate per orientarsi nel sistema finanziario digitale e sostenibile, sono state approfondite da Valerio Potì, Ordinario di Econometria all’Università “A. Moro” di Bari e Professor Of Finance University College di Dublino) e Valeria Stefanelli, Ordinaria di Economia degli Intermediari finanziari dell’Università del Salento.

Dopo gli interventi specialistici, sugli argomenti trattati anche in rapporto formazione delle nuove generazioni, le conclusioni di Vincenza Pasqua, assistente del Governatore del Distretto Rotary di Puglia e Basilicata, Antonio Livio Tarentini.