Cadavere ritrovato in un pozzo a Torre Rinalda, autopsia ‘il killer gli ha sparato al volto’

Un colpo sparato da distanza ravvicinata al volto, che ha attraversato la colonna cervicale e si è fermato nel collo, da dove è stato estratto. E’ il risultato dell’autopsia compiuta nel pomeriggio di ieri dal medico legale Alberto Tortorella su Antimo Mazzotta, il pensionato 78 enne ucciso e gettato nel pozzo artesiano della sua casa rurale a Torre Rinalda, frazione di Lecce.

L’esame ha confermato che si tratta di un proiettile esploso da una pistola a canna liscia. L’ogiva estratta è compatibile con la pistola scacciacani modificata calibro 9 trovata dai carabinieri in un rudere a Surbo.

È stata inoltre rilevata una ferita alla testa compatibile con una caduta, che fa ritenere che la vittima fosse in piedi al momento del ferimento mortale. L’udienza per la convalida del fermo di Emmanuel Greco, idraulico di 32 anni ritenuto il presunto assassino, è fissata per domattina nel carcere di Borgo San Nicola.

L’uomo – secondo l’accusa – avrebbe ucciso il pensionato al culmine di una lite per lavori che aveva compiuto e che gli erano stati contestati del valore di 300 euro.