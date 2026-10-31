Esami rinviati all’Oncologico di Lecce, la Asl: “Tac funzionanti”. Pagliaro: “I pazienti confermano le cancellazioni”

LECCE – Per la Asl le Tac dell’Oncologico del Vito Fazzi funzionano regolarmente e il fermo ha riguardato la risonanza magnetica. Per il consigliere regionale Paolo Pagliaro, invece, restano le testimonianze di pazienti ai quali sarebbe stata annullata una Tac il giorno prima dell’appuntamento, senza una nuova data. Due ricostruzioni divergenti alimentano il confronto sugli esami diagnostici rinviati e sulle risposte da garantire alle persone in cura. A sollevare il caso è stato ieri il presidente del gruppo Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, riferendo le segnalazioni ricevute da pazienti oncologici: “La Tac è rotta, l’appuntamento è rimandato a data da destinarsi”. Secondo la denuncia, la comunicazione sarebbe arrivata con una telefonata alla vigilia dell’esame, senza indicazioni su quando recuperarlo o sulla possibilità di rivolgersi a un’altra struttura. Pagliaro ha chiesto alla direzione generale di intervenire, sottolineando il peso di un controllo diagnostico nel percorso oncologico: verificare l’evoluzione della malattia, valutare gli effetti delle terapie e orientare le decisioni successive.

“Non si può liquidare tutto con una telefonata e lasciare pazienti fragili e famiglie nell’incertezza”, ha dichiarato, sollecitando il ricorso ad altre apparecchiature o strutture pubbliche disponibili. La replica dell’azienda sanitaria, formulata sulla base delle informazioni acquisite dal direttore della Radiologia, esclude però guasti alle Tac: “Le apparecchiature TAC sono tutte regolarmente funzionanti e non si sono verificati guasti negli ultimi giorni”. La temporanea sospensione dell’attività, precisa la Asl, ha interessato invece la risonanza magnetica, rimasta ferma da sabato a martedì scorso. L’azienda aggiunge che tutti gli appuntamenti coinvolti sono stati riprogrammati nell’arco di circa dieci giorni, informando i pazienti, e che è stata organizzata una seduta straordinaria di risonanza magnetica per recuperare le prestazioni rinviate. Chiarimenti che non hanno chiuso la polemica.

Nella successiva controreplica Pagliaro ha ribadito la propria versione: “Hanno chiamato dal Centro Diagnosi e Cura dell’ospedale Vito Fazzi per annullare la Tac programmata per domani. Senza dare un’alternativa, senza un altro appuntamento programmato o un’altra possibilità altrove”. Il consigliere sostiene di aver ricontattato le persone che avevano segnalato il problema e di aver ricevuto conferma delle cancellazioni. Contesta quindi la risposta aziendale e torna a chiedere soluzioni per gli appuntamenti che, secondo quanto riferito dai pazienti, sarebbero rimasti senza una nuova programmazione.

Nella denuncia iniziale l’esponente di FdI aveva richiamato anche le precedenti iniziative sulle criticità delle apparecchiature del Fazzi e dell’Oncologico, dai sopralluoghi alle richieste di audizione, e aveva posto una serie di domande: quale macchina fosse coinvolta, quanti pazienti avessero subito un rinvio e come assicurare il recupero degli esami con priorità per i malati oncologici. La Asl esclude il presupposto del guasto alla Tac e indica le misure adottate per la risonanza; Pagliaro insiste sulle segnalazioni relative a un esame diverso. Resta dunque da chiarire a quali appuntamenti si riferiscano le telefonate denunciate e se tutti i pazienti coinvolti abbiano ricevuto una nuova data.