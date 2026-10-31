Lecce – Genoa. I rossoblú per la 21esima volta al Via Del Mare: buono il bilancio dei giallorossi

Per la decima giornata il Lecce, dopo cinque mesi, ritorna ad ospitare il Genoa e lo fa, in campionato, per la 21esima volta. Nelle precedenti 20 partite (10 in Serie A e 10 in B; 11 giocate nel secolo scorso) il bilancio dei giallorossi è di 12 vittorie (cinque 1-0, quattro 2-1, due 3-1 e un 3-2), 5 pareggi (tre 0-0 e due 2-2) e 3 sconfitte (uno 0-2, uno 0-3 e un 1-3). Il Lecce ha segnato, quindi, 27 reti e il Genoa 20.

Nelle 10 partite in Serie A il bilancio non è dei migliori: 3 vittorie (un 2-1 nel lontano 1990 e, dopo 33 anni, un 1-0 nel 2023 e un altro 1-0 cinque mesi fa), 4 pareggi (due 0-0 e due 2-2) e 3 sconfitte (uno 0-2, uno 0-3 e un 1-3) con 9 reti fatte e 13 subite.

L’allenatore giallorosso che ha affrontato più volte il Genoa al Via del Mare è stato mister Carlo Mazzone; tre partite con tre vittorie (due nel 1987 in Serie B e l’altra nel 1990 in A).

In Coppa Italia le due squadre si sono affrontate al Via del Mare una sola volta. Accadde il 24 agosto 1996, nel 1° Turno Eliminatorio. Il Lecce di mister Gian Piero Angelo Ventura, davanti a 8.655 spettatori, s’impose per 3-0 (gol di Vincenzo Mazzeo, Francesco Palmieri e Cosimo Francioso). Il Genoa, però, presentò ricorso e il Giudice Sportivo inflisse lo 0-2 a tavolino perché il Lecce aveva mandato in campo, dal 71’, il giocatore Jonathan Bachini che era stato squalificato nella precedente stagione nella Coppa Italia di Serie C.

È la terza volta che un Lecce – Genoa si gioca nel mese di novembre. Questi i due precedenti: nel 1984, in Serie B, i giallorossi mister Eugenio Fascetti vinsero per 3-1 e nel 1987, sempre in B, la squadra di mister Mazzone s’impose per 1-0. Tranne in aprile questa sfida si è giocata in tutti gli altri mesi della stagione calcistica.

Il Lecce, nella sua storia, comprese tutte le competizioni, ha giocato in casa nel giorno 1° novembre le seguenti nove partite: una in Serie A (nel 2000 con il Napoli 1-1), tre in B con due vittorie e un pareggio, tre in C tutte vinte e due in Coppa Italia con una vittoria (1-0 con il Casarano nel 1995) e una sconfitta.

La prima sfida tra le due squadre nel Salento risale a quasi 48 anni fa. Si giocò il 7 gennaio 1979, alla 14esima giornata, in Serie B. Quel giorno il Lecce del presidente Francesco Iurlano e di mister Pietro Santin sconfisse il Genoa del mister uruguaiano Héctor (Ettore) Puricelli (ex giocatore del Bologna e del Milan negli anni Trenta e Quaranta) per 2-1. Vantaggio dei rossoblù al 5’ con Damiani, dopo quattro minuti, al 9’, arrivò il pareggio con il “rosso” Carlo Sartori e nel secondo tempo, al 64’, con Claudio Merlo giunse il gol-partita del definitivo 2-1. I giallorossi giocarono con questa formazione: Nardin; Lorusso, La Palma; Spada, Zagano, Miceli; Sartori, Gaiardi, Piras (63’ Loddi), Merlo, Magistrelli. I rossoblù, invece, si schierarono con: Girardi; Gorin, Ogliari; Odorizzi, Berni, Brilli; Sandreani (79’ Rizzo), Criscimanni, Luppi, Busatta, Damiani. La partita fu arbitrata dal signor Arnaldo Prati di Parma. La Gazzetta del Mezzogiorno così titolò il suo resoconto della partita: “Il Lecce recupera in quattro minuti lo svantaggio e poi smantella e travolge il forte Genoa”. Alla fine del campionato il Lecce si classificò al sesto posto con 43 punti e il Genoa fu dodicesimo con 35.

La prima partita in Serie A si giocò il 7 gennaio 1990 (a undici anni esatti dalla prima in assoluto, in Serie B), alla 12esima giornata. I giallorossi di mister Carlo Mazzone sconfissero i rossoblù di mister Franco Scoglio per 2-1. Il Lecce passò in vantaggio, al 9’, con Juan Alberto Barbas che su una punizione da oltre 25 metri scagliò un forte tiro che fini sulla parte alta della traversa, il pallone si alzò in verticale per molti metri e quando ricadde, quasi sulla linea di porta, a causa evidentemente dell’effetto avuto, finì in porta tra la sorpresa generale e soprattutto del portiere Gregori (a fine partita il portiere disse: mi devo fare benedire!), poi arrivò il raddoppio con Paolo Benedetti al 14’ e il Genoa segnò il suo gol all’86’ con Fontolan. Quell’incontro fu arbitrato dal signor Moreno Frigerio di Milano. Gli spettatori furono 15.107 dei quali 4.922 abbonati. Quella vittoria, come abbiamo già visto, fu la prima delle tre in Serie A (nella prima, nella terzultima e nell’ultima partita).

Queste le ultime recenti quattro partite:

La quartultima si giocò l’8 dicembre 2019, alla 15esima giornata, in Serie A. I giallorossi di mister Fabio Liverani e i rossoblù di mister Thiago Motta non riuscirono a superarsi e finì 2-2. Il Genoa si portò sul doppio vantaggio con Pandev al 32’ (tiro da oltre 40 metri con il portiere Gabriel che si era allontanato dalla porta) e con Criscito su calcio di rigore al 50’ p.t. (concesso per un fallo di Fabio Lucioni su Pandev). Il Lecce, nella ripresa, con due subentrati, prima accorciò le distanze, al 60’, con Filippo Falco e poi pareggiò, al 70’, con Andrea Tabanelli. I giallorossi giocarono con: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell’Orco, Calderoni; Majer (46’ Tabanelli), Tachtsidis, Petriccione; Shakhov (59’ Farias); La Mantia, Babacar (51’ Falco). In panchina sedette Antonino Gallo (aveva 19 anni). L’Arbitro fu Gianluca Rocchi di Firenze. Spettatori: 21.740. Furono espulsi due genoani, al 69’ Agudelo e al 77’ Pandev, entrambi per doppia ammonizione.

La terzultima partita si giocò il 22 settembre 2023, alla quinta giornata, in Serie A (di venerdì). Il Lecce di mister Roberto D’Aversa sconfisse il Genoa di mister Alberto Gilardino per 1-0 grazie alla rete, all’83’, di Rémi Oudin. I giallorossi giocarono con: Falcone; Gendrey, Pongračić, Touba, Gallo (61’ Dorgu); Kaba (80’ Sansone), Ramadani, Rafia (60’ Oudin); Almqvist, Krstović (88’ Blin), Strefezza (80’ Piccoli). La partita fu arbitrata dal signor Antonio Rapuano di Rimini. Al 36’ fu espulso il genoano Aarón Martín per doppia ammonizione. Gli spettatori furono 27.053 (21.249 gli abbonati).Quel giorno esordì, nel Lecce, Nicola Sansone (all’80’ sostituì Kaba).

La penultima partita si è giocata il 5 gennaio 2025, alla 19esima giornata. Il Lecce di mister Marco Giampaolo (dopo la 12esima giornata aveva sostituito mister Luca Gotti) e il Genoa di mister Patrick Vieira (anche lui, dopo la 12esima giornata, aveva sostituito l’esonerato Alberto Gilardino) chiusero l’incontro sul pareggio; finì 0-0. I giallorossi giocarono con: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo (73’ Pierotti); Coulibaly, Pierret; Dorgu, Rafia (73’ Helgason), Morente (84’ Karlsson); Krstović (84’ Rebić). L’arbitro fu il signor Livio Marinelli di Tivoli (Roma). Spettatori 26.436 dei quali circa 700 genoani nel settore ospiti.

L’ultima partita risale, come già detto, a cinque mesi fa. Il 24 maggio 2026, alla 38esima giornata (ultima di campionato), il Lecce di mister Eusebio Di Francesco sconfisse il Genoa di mister Daniele De Rossi per 1-0. Il gol-partita lo realizzò al 6’ Banda (fu la rete n. 700 fatta dal Lecce in Serie A). I giallorossi giocarono con: Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani (89’ Gaspar), Ngom (46’ Gandelman); Pierotti (80’ Jean), Coulibaly, Banda (65’ N’Dri); Cheddira (80’ Stulić). I rossoblù, invece, con: Leali; Marcandalli (85’ Carbone), Otoa, Zätterström; Sabelli (61’ Latif), Frendrup, Amorim (69’ Grossi), Masini (85’ Lafont), Martín (61’ Norton-Cuffy); Ellertsson; Colombo. L’arbitro fu il signor Daniele Doveri di Roma 1. Gli spettatori furono 27.825 (è record per un Lecce – Genoa). Il Lecce, con questa vittoria, ottenne la sua 11esima salvezza in Serie A (la quarta di fila).