Patto locale per la lettura, ecco come aderire

NARDO‘ (Lecce) – È stato pubblicato sul sito web del Comune l’avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti che intendano aderire al Patto locale per la lettura 2026/2028, sottoscrivendone le finalità e collaborando, nei limiti delle proprie competenze e disponibilità, alla realizzazione delle azioni previste.
Il Patto locale per la lettura è stato adottato dalla Giunta allo scopo di promuovere la lettura, l’accesso alla cultura e la collaborazione tra istituzioni, scuole, biblioteche, associazioni, operatori culturali, editoria, terzo settore e altri soggetti del territorio.
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti pubblici e privati che condividano le finalità del Patto, tra cui scuole di ogni ordine e grado, istituzioni formative e università, biblioteche, archivi, musei e altri istituti culturali, associazioni culturali, di promozione sociale, di volontariato e del terzo settore, librerie, case editrici, editori, librai, autori e mediatori culturali, fondazioni, enti di ricerca, centri culturali e spazi di lettura, servizi sanitari, sociali, per l’infanzia, per gli anziani e per l’inclusione, gruppi di lettura, circoli culturali e altre realtà del territorio, infine ogni altro soggetto pubblico o privato interessato alla promozione della lettura.
I soggetti interessati dovranno compilare il modulo di manifestazione di interesse e trasmetterlo, con la documentazione richiesta, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Il testo integrale dell’avviso con le modalità di adesione, i documenti da allegare, il modulo e ogni altra informazione sono disponibili al link https://shorturl.at/TSwvr.
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio URP (Giorgio Petolicchio) al numero di telefono 0833 838431 o all’indirizzo di posta elettronica municipio@comune.nardo.le.it.
- AttualitàLa Fiera di San Simone entra nell'Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Regione Puglia
- AttualitàGrecia e Grecìa si incontrano ad Atene, con la pizzica e i canti in griko dell'Orchestra Popolare La Notte della Taranta
- AttualitàConsumi, crescono le vendite dei prodotti "targati" puglia +3,6% a valore. Trainano vini, mozzarelle e taralli
- AmbienteMeteo di domani 30 ottobre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi
- AttualitàArte e biologia marina a Porto Cesareo con la mostra "Che m'importa del mondo"
- Prima PaginaIl mercato dell’auto cambia con la crisi dei carburanti: il "rifugio" Gpl ed elettrico. I consigli dell'esperto, Giancarlo Federico