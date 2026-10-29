Patto locale per la lettura, ecco come aderire

NARDO‘ (Lecce) – È stato pubblicato sul sito web del Comune l’avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti che intendano aderire al Patto locale per la lettura 2026/2028, sottoscrivendone le finalità e collaborando, nei limiti delle proprie competenze e disponibilità, alla realizzazione delle azioni previste.

Il Patto locale per la lettura è stato adottato dalla Giunta allo scopo di promuovere la lettura, l’accesso alla cultura e la collaborazione tra istituzioni, scuole, biblioteche, associazioni, operatori culturali, editoria, terzo settore e altri soggetti del territorio.

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti pubblici e privati che condividano le finalità del Patto, tra cui scuole di ogni ordine e grado, istituzioni formative e università, biblioteche, archivi, musei e altri istituti culturali, associazioni culturali, di promozione sociale, di volontariato e del terzo settore, librerie, case editrici, editori, librai, autori e mediatori culturali, fondazioni, enti di ricerca, centri culturali e spazi di lettura, servizi sanitari, sociali, per l’infanzia, per gli anziani e per l’inclusione, gruppi di lettura, circoli culturali e altre realtà del territorio, infine ogni altro soggetto pubblico o privato interessato alla promozione della lettura.

I soggetti interessati dovranno compilare il modulo di manifestazione di interesse e trasmetterlo, con la documentazione richiesta, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Il testo integrale dell’avviso con le modalità di adesione, i documenti da allegare, il modulo e ogni altra informazione sono disponibili al link https://shorturl.at/TSwvr.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio URP (Giorgio Petolicchio) al numero di telefono 0833 838431 o all’indirizzo di posta elettronica municipio@comune.nardo.le.it.