Porto turistico di San Cataldo, firmato il disciplinare da 25 milioni di euro. Il sindaco: “Finalmente prende forma un sogno. Il porto al centro dello sviluppo della città”

LECCE – Dall’annuncio nel programma di maggioranza del 2024 sono passati circa due anni ed oggi il progetto del porto turistico e diventato realtà, non prima di essere passato al vaglio dell’Università e della Soprintendenza.

“Finalmente la firma del disciplinare ci consente di dare avvio al percorso di realizzazione di un sogno: dotare Lecce di un porto turistico capace di diventare un punto di riferimento per lo sviluppo della città e delle sue marine”. Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, esprime soddisfazione per la sottoscrizione – questa mattina a Bari – del disciplinare tra Regione Puglia e Comune di Lecce relativo alla realizzazione del porto turistico innovativo e sostenibile di San Cataldo. L’intervento, finanziato con 25 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2021-2027 dell’Accordo per la Coesione tra la Regione Puglia ed il Governo guidato da Giorgia Meloni.

“È un passaggio amministrativo fondamentale, che dà concretezza a una prospettiva nella quale crediamo profondamente: fare del rapporto con il mare uno dei motori del futuro di Lecce – dice il sindaco – Il porto rappresenta un’infrastruttura strategica attorno alla quale costruire nuove opportunità per il turismo, la nautica, le imprese e il lavoro. Questa scelta è pienamente coerente con i nuovi indirizzi del Piano urbanistico generale, che riconoscono al porto una funzione centrale nelle politiche di sviluppo della città. Vogliamo che Lecce esprima fino in fondo la propria identità di città barocca sul mare ed euromediterranea, rafforzando il legame tra il centro urbano, San Cataldo e l’intero territorio costiero.

Il porto può diventare una porta di accesso alla città dal Mediterraneo, un luogo di incontro e di scambio, un impulso alla riqualificazione di San Cataldo. La sua realizzazione si inserisce in una visione complessiva nella quale infrastrutture, servizi, mobilità e qualità degli spazi pubblici devono concorrere a rendere più attrattivo e vivibile il nostro territorio, a beneficio dei residenti, delle attività economiche e di chi sceglie di visitare Lecce. Innovazione, sostenibilità e attenzione al paesaggio dovranno guidare questo percorso. Vogliamo che il porto contribuisca a valorizzare l’identità della marina e diventi parte integrante della vita della città.

La firma del disciplinare segna, dunque, un momento di grande soddisfazione e, insieme, di responsabilità. Compiamo un passo concreto verso una Lecce che ritrova nel proprio mare una parte essenziale della sua identità e una grande opportunità per il suo futuro. Adesso dobbiamo accompagnare ogni successiva fase con determinazione e rigore, perché le risorse assegnate si traducano nell’opera che la città attende. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare al vice presidente della Commissione europea e già ministro, Raffaele Fitto, per l’attenzione riservata a Lecce e alla prospettiva di sviluppo che questo progetto rappresenta – conclude Adriana Poli Bortone – Un ringraziamento speciale va all’assessore regionale Piemontese. Ringrazio, inoltre, la dottoressa Moreo e gli uffici regionali, l’ingegnere Puce e gli uffici comunali, per il lavoro svolto e la collaborazione istituzionale che ha consentito di raggiungere questo importante traguardo”.