LECCE – “Prima di accusare questa amministrazione di voler fare cassa, i consiglieri De Matteis e Occhineri leggano i loro atti prodotti con la precedente amministrazione”. La sindaca Adriana Poli Bortone interviene sul piano sosta e porta lo scontro sul terreno dei documenti, delle tariffe e delle responsabilità politiche. La sindaca respinge l’accusa di aver costruito un’operazione per aumentare gli incassi, sostiene che l’estensione della regolamentazione fosse già contemplata durante il mandato di Carlo Salvemini e mette in discussione il numero su cui poggiano le nuove proiezioni economiche di Lecce Città Pubblica: i 13.274 stalli non sarebbero la consistenza definitiva delle strisce blu. Un chiarimento che entra nel cuore della polemica, proprio mentre il movimento che fa capo all’ex sindaco quantifica in 14,5 milioni di euro le maggiori entrate potenziali entro il 2032 rispetto al Piano economico-finanziario approvato nel 2024.

Due letture contrapposte, mentre sullo sfondo restano le indiscrezioni sulle perplessità emerse nell’ultima riunione di maggioranza e sul timore che l’impopolarità del provvedimento possa pesare anche sul voto delle politiche. La prima contestazione della sindaca riguarda l’origine delle scelte. Secondo Poli Bortone, già la deliberazione di giunta numero 347 del 12 novembre 2020 approvava elaborati che individuavano la necessità di ampliare la regolamentazione oltre la circonvallazione. “Perché oggi si contesta come uno scandalo una scelta che era già contenuta nella pianificazione della precedente amministrazione?”, domanda.



Nella sua ricostruzione, quegli strumenti segnalavano già il problema delle automobili lasciate per intere giornate nelle zone esterne da chi raggiungeva il centro, con conseguenze per residenti e commercianti. La tariffazione, rivendica la sindaca, serve anche a favorire il ricambio dei veicoli. La prima cittadina distingue inoltre la delimitazione delle Zone di particolare rilevanza urbanistica dall’istituzione dei parcheggi a pagamento: la prima individua un perimetro, la seconda richiede ulteriori provvedimenti. Non tutte le strade comprese nell’ambito diventerebbero quindi automaticamente tariffate. È sul totale dei posti, però, che la replica incrocia direttamente i nuovi conti di Lcp. “Una cosa è la previsione progettuale, altra cosa è la verifica concreta della possibilità di realizzare gli stalli lungo le strade cittadine”, osserva Poli Bortone. Dai conteggi, spiega, devono essere esclusi gli spazi riservati alle persone con disabilità, al carico e scarico e alla sosta a tempo, oltre a fermate degli autobus, attraversamenti pedonali, passi carrabili e superfici incompatibili con il parcheggio. Per questo ha convocato Sgm, chiedendo verifiche puntuali e attenzione alle esigenze commerciali. Controlli che, secondo la sindaca, stanno già producendo una riduzione significativa delle consistenze iniziali.



L’ACCUSA DI LCP

Lecce Città Pubblica parte invece dai dati del bilancio Sgm 2025: 4,77 milioni di ricavi ordinari dalla sosta e 6.763 stalli, circa 705 euro annui per posto. Applicando lo stesso rendimento ai 13.274 parcheggi previsti dal piano, il movimento stima incassi per 9,36 milioni all’anno, quasi il doppio rispetto al 2025. Il passaggio più rilevante riguarda il periodo 2027-2032: ai 41,67 milioni del Piano economico-finanziario 2024 contrappone una proiezione di 56,17 milioni. Sono 14,5 milioni in più, pari al 35%. “Qui, però, parliamo di una società pubblica che potrebbe aumentare enormemente gli incassi perché il Comune ha deciso di raddoppiare le strisce blu”, sostiene Lcp. Il movimento precisa che la simulazione ipotizza tutti gli stalli attivi dal 2027 e mantiene invariato il ricavo medio del 2025. Il risultato dipende dunque da queste condizioni: una riduzione dei posti effettivi, un’attivazione scaglionata o diverse agevolazioni modificherebbero la proiezione. “Si possono minimizzare le proteste, negare le difficoltà politiche, annunciare qualche agevolazione. Ma non si possono cancellare i numeri”, insiste Lcp, che aveva già indicato un rapporto di 140,6 stalli ogni mille abitanti.

LA RISPOSTA DEL CENTRODESTRA

Il centrodestra contesta come non veritieri e privi di supporto scientifico i precedenti confronti che collocavano Lecce davanti anche a Milano per parcheggi tariffati in rapporto alla popolazione. Poli Bortone chiede poi di confrontare il costo concreto della sosta. Secondo la sindaca, la precedente pianificazione contemplava in diverse aree il pagamento domenicale e una zona rossa, estesa attorno al centro storico, con tariffe progressive fino a tre euro l’ora. L’attuale amministrazione rivendica invece i primi quindici minuti gratuiti, l’abbonamento mensile da trenta euro e tariffe di ottanta centesimi in diverse zone. Per i residenti aventi diritto, aggiunge, la prima automobile beneficia della gratuità e la seconda di un abbonamento annuale da settanta euro, contro i 190 contemplati dalla precedente amministrazione. “Limitarsi a contare le strisce blu, ignorando deliberatamente tutto il resto, non significa fare un’analisi del Piano Sosta. Significa costruire una polemica politica”. La difesa non esclude modifiche: “Nessuno sostiene che il Piano Sosta sia perfetto o che non possa essere migliorato e su questo stiamo lavorando come maggioranza”. Sopralluoghi, verifiche con Sgm e confronto con i cittadini dovrebbero individuare le criticità; sono inoltre attese agevolazioni per i lavoratori dopo le proteste sindacali. Resta aperto il fronte interno. Secondo le indiscrezioni successive all’ultima riunione di maggioranza, soprattutto i parlamentari del centrodestra avrebbero manifestato preoccupazione per le ricadute elettorali di un provvedimento sempre più esposto all’accusa di penalizzare periferie e attività commerciali. In quella sede il presidente Sgm, Damiano D’Autilia, avrebbe rassicurato gli alleati indicando in un anno il tempo necessario prima dell’operatività delle nuove strisce blu periferiche. Una tempistica che, se confermata, inciderebbe anche sull’ipotesi di piena attivazione dal 2027 utilizzata da Lcp. Sul merito insiste Marco De Matteis, consigliere di Lecce Domani ed ex assessore alla Mobilità della giunta Salvemini. Alla compattezza rivendicata dalla sindaca contrappone la responsabilità dell’intera coalizione: “Questo è il piano dell’amministrazione, il piano di tutti i Consiglieri di maggioranza”. Il suo giudizio resta netto: “Pagano tutti, pagano ovunque”. Per De Matteis, le agevolazioni rischiano di lasciare immutate le abitudini degli automobilisti, aumentando gli utenti che si contendono gli stessi parcheggi senza garantire rotazione, riduzione della domanda o incentivi concreti al trasporto pubblico. La ricerca del posto continuerebbe così ad alimentare traffico e congestione. “Più strisce blu, ma le stesse auto sulle strade e gli stessi problemi di traffico”, sostiene, definendo l’operazione “soltanto una politica della riscossione” e chiedendo di fermarla in assenza di alternative credibili. Poli Bortone risponde invitando De Matteis e Occhineri a confrontarsi su documenti, tariffe, servizi e soluzioni: “La propaganda cambia a seconda della convenienza politica, gli atti restano”. Adesso saranno i conteggi definitivi degli stalli, i correttivi e il calendario di attuazione a misurare la distanza tra le proiezioni dell’opposizione e le rassicurazioni dell’amministrazione.