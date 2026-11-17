Il nuovo terreno di scontro sulle strisce blu è la distanza tra i parcheggi indicati nei documenti e quelli che saranno effettivamente realizzati. Lecce Città Pubblica torna all’attacco dopo la replica di Adriana Poli Bortone e contesta il chiarimento con cui la sindaca ha definito non definitivo il totale di 13.274 stalli. Per il movimento, quel numero resta il riferimento finché l’amministrazione non lo modifica formalmente: “Un numero che non cambia con le dichiarazioni, ma con nuovi atti amministrativi. Ad oggi inesistenti”. È questo il punto centrale della controreplica, che rimette in discussione anche la ricostruzione politica proposta da Palazzo Carafa. Lcp accusa la sindaca di aver fornito spiegazioni differenti per sostenere lo stesso provvedimento: prima il richiamo alle previsioni della precedente amministrazione Salvemini, poi il riferimento alle richieste dei leccesi, infine l’annuncio di una riduzione dei parcheggi dopo le verifiche sulla loro concreta realizzabilità.



“La Sindaca offre tre spiegazioni diverse per presentare un piano da lei voluto”, sostiene il movimento. Alla rivendicazione di una continuità con gli strumenti precedenti, Lecce Città Pubblica contrappone il contenuto della deliberazione consiliare approvata dal centrodestra: secondo il movimento, il cambiamento del piano viene motivato proprio con il “prevalente disallineamento” rispetto alla programmazione dell’amministrazione Salvemini. Un passaggio che Lcp utilizza per respingere il tentativo di ricondurre le scelte attuali alla precedente maggioranza e per riportare la responsabilità politica sull’esecutivo in carica. Poli Bortone, nella sua risposta alle opposizioni, aveva richiamato la deliberazione di giunta del 12 novembre 2020, sostenendo che la necessità di ampliare la regolamentazione della sosta oltre la circonvallazione fosse già stata individuata. Aveva inoltre distinto il perimetro delle Zone di particolare rilevanza urbanistica dall’effettiva istituzione dei parcheggi a pagamento, spiegando che non ogni strada compresa in quelle aree sarebbe diventata automaticamente tariffata. Sul numero degli stalli aveva poi annunciato verifiche con Sgm, ricordando la necessità di escludere spazi riservati alle persone con disabilità, carico e scarico, fermate degli autobus, attraversamenti e passi carrabili. Controlli che, secondo la sindaca, stavano già determinando una significativa riduzione delle consistenze iniziali. Una spiegazione che non convince Lecce Città Pubblica: “I 13.274 stalli sono il numero indicato negli atti della sua amministrazione, non un’invenzione dell’opposizione”.



Il movimento introduce quindi un nuovo elemento nel confronto con le altre città: per riportare Lecce al rapporto tra parcheggi a pagamento e residenti di Bologna, sostiene, bisognerebbe eliminare circa 4.100 stalli. “Non qualche centinaio”, rimarca. Un raffronto che Lcp propone per contestare la portata delle riduzioni prospettate, mentre il centrodestra aveva già respinto i precedenti confronti tra città, giudicandoli privi di supporto scientifico. Restano al centro della polemica anche i dati economici diffusi dal movimento, che sostiene non abbiano ricevuto una risposta nel merito: 140,6 stalli tariffati ogni mille abitanti e 14,5 milioni di euro di maggiori ricavi cumulati entro il 2032 rispetto al precedente Piano economico-finanziario. Quest’ultima cifra deriva da una simulazione costruita sul ricavo medio per parcheggio del 2025, applicato ai 13.274 stalli e ipotizzandone la piena attivazione dal 2027. Su queste basi, Lcp aveva stimato 56,17 milioni di entrate nel periodo 2027-2032, contro i 41,67 milioni previsti dal Pef del 2024: una crescita del 35%. Una proiezione condizionata dal numero effettivo dei posti, dai tempi di attivazione e dalle agevolazioni applicate. La sindaca aveva difeso il piano anche su quest’ultimo fronte, richiamando i primi quindici minuti gratuiti, gli abbonamenti e i benefici per i residenti, oltre alla disponibilità a introdurre correttivi. La controreplica sposta però nuovamente il confronto sulle decisioni formalmente approvate: per Lcp, annunci e verifiche non bastano a superare quanto riportato nei documenti. “La responsabilità politica del nuovo Piano Sosta è esclusivamente della Giunta Poli Bortone. Non della precedente amministrazione. Non dei cittadini”, conclude il movimento. La richiesta alla sindaca diventa così precisa: tradurre le riduzioni prospettate in nuovi atti, rendendo verificabile quanti parcheggi a pagamento resteranno davvero nel piano.