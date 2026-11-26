Autobus diretti fino al centro di Lecce, senza cambi e con corse a intervalli regolari per tutta la giornata. Adriana Poli Bortone accoglie la proposta del sindaco di Cavallino, Bruno Ciccarese Gorgoni, e annuncia che il Comune rafforzerà, in sede di approvazione definitiva del Piano urbano della mobilità sostenibile, la misura dedicata alle autolinee interurbane. Nel dibattito sul nuovo piano della sosta a pagamento, Ciccarese Gorgoni aveva chiesto collegamenti diretti con il capoluogo durante tutto l’arco della giornata e un tavolo tra il Comune di Lecce, le amministrazioni della prima cintura, la Provincia e la Regione Puglia, con l’obiettivo di arrivare in tempi certi a un progetto condiviso. La richiesta partiva dalle esigenze di chi raggiunge ogni giorno il capoluogo e, per lasciare l’auto a casa, ha bisogno di un servizio pubblico affidabile, efficiente e conveniente.

“Condivido pienamente le considerazioni e le proposte formulate dal sindaco di Cavallino, Bruno Ciccarese Gorgoni, al quale va riconosciuto il merito di portare avanti, da molto tempo e con grande determinazione, una battaglia per il miglioramento dei collegamenti tra la città di Lecce e i comuni dell’hinterland”, afferma Poli Bortone. La sindaca ricorda che l’integrazione del trasporto pubblico tra il capoluogo e i comuni della prima cintura è un obiettivo strategico dell’amministrazione e ha già trovato spazio nella Misura 50 del Pums adottato. Il piano prevede una rete integrata di servizi suburbani, con collegamenti rapidi e diretti dai paesi vicini verso le principali destinazioni urbane, centro di Lecce compreso, senza dover cambiare mezzo. “Saremo ancora più espliciti e puntuali nella fase di approvazione definitiva del PUMS”, assicura Poli Bortone.

In quella fase saranno recepite le osservazioni di Cavallino e degli altri comuni dell’hinterland, comprese quelle di Monteroni sulle esigenze del mondo universitario. “Pensiamo di rafforzare le previsioni della Misura 50, con particolare riferimento alla necessità di garantire collegamenti diretti e frequenze regolari durante l’intero arco della giornata”. Per la sindaca, la questione del traffico va affrontata su una scala più ampia dei confini comunali, tenendo conto dei flussi quotidiani di chi entra a Lecce per lavorare, studiare, curarsi o usufruire dei servizi concentrati in città. A questa impostazione Poli Bortone riconduce anche il nuovo piano della sosta tariffata, che, nella strategia dell’amministrazione, si accompagna al potenziamento del trasporto pubblico per ridurre il ricorso all’auto privata e offrire alternative concrete ed economicamente convenienti. Per passare dalle previsioni del piano alle corse, la sindaca chiama in causa anche Provincia e Regione, alle quali chiede, nell’ambito delle rispettive competenze, impegni sulla programmazione dei servizi e sulle risorse finanziarie.

“Accolgo, pertanto, con favore la proposta del sindaco di Cavallino di dare concreta attuazione a un tavolo interistituzionale”, afferma, confermando la disponibilità di Palazzo Carafa a svolgere un ruolo attivo. Poli Bortone definisce ormai improrogabile un cambiamento nelle abitudini di mobilità che coinvolga l’intero territorio. L’obiettivo, spiega, è creare le condizioni perché sempre più persone possano scegliere di lasciare l’automobile a casa, spostando il dibattito dal numero di parcheggi disponibili in città alla qualità dei collegamenti con il capoluogo. “Sono certa che, attraverso una proficua collaborazione istituzionale, potremo dare finalmente una risposta concreta a un’esigenza avvertita da tempo dalle nostre comunità”.