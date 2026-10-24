POS e cassa non collegati: scattano i controlli: 43 sanzioni

SALENTO – Una vasta operazione di verifica fiscale condotta sul territorio della provincia salentina dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce ha riacceso i riflettori sul rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e alla certificazione dei corrispettivi. Gli interventi si sono concentrati in particolar modo sull’obbligo di integrazione telematica tra i dispositivi POS e i registratori di cassa.

I controlli, eseguiti nell’ultimo trimestre dai Reparti dipendenti, hanno interessato in maniera capillare diverse tipologie di attività commerciali, spaziando dal commercio al dettaglio e dalle attività di servizio fino alla ristorazione e ai pubblici esercizi.

All’esito delle verifiche sono stati redatti 43 verbali di constatazione per irregolarità legate al mancato collegamento tra i POS e i registratori telematici, all’omessa trasmissione dei dati fiscali all’Agenzia delle Entrate e, in diversi casi,all’assenza stessa del misuratore fiscale. Per tali infrazioni il quadro normativo vigente contempla sanzioni amministrative pecuniarie che variano da un minimo di 1.000 a un massimo di 4.000 euro per ciascuna violazione.

L’attività rientra nel piano ordinario di interventi coordinato dalle Fiamme Gialle leccesi per tutelare la leale concorrenza tra gli operatori economici e garantire la trasparenza degli adempimenti tributari su tutto il territorio provinciale.