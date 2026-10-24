Fuoribordo, a Collepasso la comunità incontra lo sguardo delle nuove generazioni

COLLEPASSO – Che rapporto hanno ragazze e ragazzi con il proprio corpo? Come si guardano, come scelgono di raccontarsi e come desiderano essere visti dagli altri? Da queste domande nasce FUORIBORDO – Corpo, immagini e consapevolezza per essere liber* dagli stereotipi, un progetto educativo e culturale rivolto a ragazze e ragazzi dai 10 ai 13 anni, promosso dal Comune di Collepasso e realizzato dall’associazione L’Albero delle Parole APS e da Donato Metallo APS, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Collepasso-Tuglie, con il progetto di ricerca del Dipartimento di Economia dell’Università di Bologna, e con un’équipe di professionisti provenienti dal mondo del teatro, della fotografia, dell’educazione e della pedagogia.

L’appuntamento conclusivo di un progetto durato quasi due mesi, è fissato per domenica 25 ottobre, alle ore 17:00, presso il Palazzo Baronale di Collepasso. Un evento aperto alla cittadinanza e a ingresso libero. Un’occasione per restituire alla comunità il lavoro svolto durante il progetto e condividere i linguaggi, le domande e le scoperte che hanno accompagnato le giovani e i giovani partecipanti.

Il pomeriggio si articolerà in tre momenti: una mostra fotografica, realizzata dalle ragazze e dai ragazzi con la guida di Flavio e Frank; una performance teatrale, frutto del percorso condotto da Paola Leone e da quello di mindfulness condotto da Roberta Marsano; e la proiezione del documentario “Il dietro e le quinte di Fuoribordo” di Simona Palese, che accompagnerà il pubblico dentro il processo creativo e umano del progetto.

Il progetto nasce dalla volontà di offrire alle ragazze e ai ragazzi uno spazio diverso da quello della quotidianità: un luogo nel quale fermarsi, sperimentare, esprimersi e confrontarsi attraverso linguaggi vicini alla loro età. La preadolescenza è infatti un momento di grandi trasformazioni, nel quale il rapporto con il corpo, con l’immagine di sé, con il gruppo dei pari e con gli adulti assume un’importanza crescente e nel quale immagini, modelli e aspettative possono influenzare il modo in cui ciascuno guarda se stesso e gli altri.

Il percorso, avviato a settembre, si è sviluppato attraverso teatro, corporeità, fotografia e attività di consapevolezza.

Il primo ciclo di incontri, curato da Paola Leone, educatrice e regista, ha utilizzato il teatro, il movimento, l’improvvisazione e il lavoro di gruppo per sperimentare ascolto, espressione, collaborazione e punti di vista differenti.

Il laboratorio di fotografia, condotto da Flavio & Frank, fotografi e co-direttori di Yeast Photo Festival, ha invece portato ragazze e ragazzi a lavorare sull’immagine, sul ritratto e sull’autorappresentazione, utilizzando la fotografia come strumento per osservare e raccontare se stessi e il mondo.

Il percorso si è competato con gli incontri condotti da Roberta Marsano, educatrice socio-pedagogica e scrittrice, dedicati alla consapevolezza, all’espressione e alla relazione, attraverso attività esperienziali e momenti di confronto.

A tenere insieme le diverse esperienze è l’idea che la crescita non sia una faccenda privata, ma una responsabilità condivisa. Per questo FUORIBORDO nasce dalla collaborazione tra istituzioni, scuola, associazioni, professionisti e comunità: soggetti diversi che mettono a disposizione competenze e sguardi differenti per costruire uno spazio di crescita dedicato alle nuove generazioni.

FUORIBORDO è promosso dal Comune di Collepasso e realizzato da L’Albero delle Parole APS e Donato Metallo APS, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Collepasso-Tuglie, l’Università di Bologna e le professionalità coinvolte nelle attività laboratoriali.

L’evento finale rappresenta così un momento di restituzione pubblica e, insieme, un invito a continuare a costruire spazi in cui le nuove generazioni possano prendere parola, sperimentare la propria libertà espressiva e contribuire a una comunità più attenta, aperta e consapevole.

FUORIBORDO – Evento finale

Domenica 25 ottobre 2026, ore 17:00

Palazzo Baronale, Collepasso (LE)

Ingresso libero