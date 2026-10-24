Ilić, nuovi esami e operazione in Finlandia: ecco cosa è emerso e quali sono i tempi di recupero

LECCE – Gli ulteriori accertamenti hanno confermato per Ivan Ilić una lesione miotendinea del retto femorale sinistro, con lesione parziale del tendine, in seguito all’infortunio riportato contro il Bologna. Il calciatore dell’U.S. Lecce sarà sottoposto a intervento chirurgico martedì presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku, in Finlandia, dal professor Lasse Lempainen.
I tempi di recupero saranno definiti dopo l’intervento, ma lo stop potrebbe protrarsi per due o tre mesi, in base all’esito dell’operazione e alla risposta del giocatore alla riabilitazione.
Di seguito il comunicato delle società:
“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Ivan Ilić, in seguito all’infortunio riportato durante la gara con il Bologna, è stato sottoposto ad ulteriori approfonditi esami strumentali che hanno confermato la lesione miotendinea del retto femorale sinistro con lesione parziale del tendine.
Il calciatore nella giornata di martedì si sottoporrà ad intervento chirurgico presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia), che verrà eseguito dal Prof. Lasse Lempainen”.
- CronacaPOS e cassa non collegati: scattano i controlli: 43 sanzioni
- Prima PaginaLecce, piano da 730mila euro contro le barriere architettoniche: ecco dove si interverrà
- CronacaUgento. Il Tar dichiara inammissibili i ricorsi degli operatori balneari
- SportLecce – Juventus: 22esima volta, in campionato, tra le due squadre al Via del Mare: finora tre vittorie dei giallorossi
- Prima PaginaArbitro di Lecce – Juventus, fischia il pompiere napoletano Maresca è la sua 12esima volta con i giallorossi
- EnogastronomiaFood blogger in vetrina: filetto di salmone ripieno di pistacchi e robiola di Margherita Daverio