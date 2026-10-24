Cortei di trattori verso Maglie: agricoltori in strada, viabilità a rilento

MAGLIE (Lecce) – La protesta dei nostri agricoltori si sposta verso Maglie, dove nella mattinata di oggi centinaia di operatori del settore si sono dati appuntamento per dare vita a una grande mobilitazione itinerante.



Due distinti cortei di trattori e mezzi agricoli si sono messi in marcia lungo le principali direttrici della provincia per raggiungere Maglie, con l’intento di riaccendere i riflettori sulle crescenti difficoltà economiche del comparto e di riportare al centro del dibattito pubblico il futuro dell’agricoltura locale.

L’imponente transito dei convogli sta condizionando la viabilità su gran parte della rete viaria provinciale. A questo proposito la società Anas ha comunicato la presenza di forti rallentamenti e possibili disagi alla circolazione veicolare fin dalle prime ore del mattino, raccomandando ai conducenti la massima prudenza e invitando a prestare particolare attenzione lungo i due percorsi interessati dal passaggio della manifestazione.