Lecce – Juventus: 22esima volta, in campionato, tra le due squadre al Via del Mare: finora tre vittorie dei giallorossi

Per l’ottava giornata Lecce, dopo cinque mesi e mezzo, ritorna ad ospitare al Via del Mare la Juventus. È la 22esima volta in campionato. Nelle precedenti 21 partite (20 in Serie A e 1 in B) i giallorossi registrano il seguente bilancio: 3 vittorie (tutte per 2-0), 5 pareggi (uno 0-0 e quattro 1-1) e 13 sconfitte (cinque 0-1, uno 0-2, un 1-2, due 0-3, un 1-3, due 2-3 e un 1-4). Le reti fatte dal Lecce, quindi, sono state 17 e quelle dalla Juventus 32.

I giallorossi non battono i bianconeri da oltre quindici anni; l’ultima vittoria arrivò nel febbraio 2011.

L’unica partita giocata in Serie B risale al 14 aprile 2007; i bianconeri di mister Didier Deschamps sconfissero i giallorossi di mister Giuseppe Papadopulo per 1-3.

I tre allenatori che hanno vinto, in casa, contro la Juventus sono stati Carlo Mazzone nel 1989, Alberto Cavasin nel 1999 e Luigi De Canio nel 2011, come già detto tutti per 2-0.

I marcatori giallorossi che hanno segnato alla Juventus al Via del Mare sono stati 16; Carmelo Miceli e Alberto Di Chiara nel 1986, Francesco Moriero nel 1989, Pedro Pablo Pasculli nel 1989 su rigore e nel 1990, Istvan Vincze nel 1990, Paolo Baldieri nel 1993, Francisco Lima e Alessandro Conticchio nel 1999, Francesco Giorgetti nel 2000, Axel Cedric Konan nel 2003, Tiziano Polenghi nel 2007, Daniele Cacia nel 2008, Djamel Mesbah e Andrea Bertolacci nel 2011, Marco Mancosu nel 2019 su rigore e Ante Rebić nel 2024..

Lecce – Juventus è stata per tre allenatori l’ultima partita sulla panchina giallorossa; il 27 aprile 1986 per Eugenio Fascetti, il 28 aprile 1990 per Carlo Mazzone e il 1° febbraio 1998 per Claudio Cesare Prandelli (si dimise); tutti e tre con sconfitta (quella di Prandelli fu la partita n. 100 del Lecce in Serie A).

La partita con il maggior numero di spettatori fu la prima che si giocò il 27 aprile 1986; i presenti (paganti più i 13.589 abbonati) furono 45.738. Quella con il maggiore incasso, invece, si è giocata oltre sei anni fa, il 26 ottobre 2019; l’incasso totale fu di € 884.490,33 (è, finora, record assoluto nella storia del Lecce in una partita al Via del Mare).

Nelle 21 partite giocate a Lecce i rigori concessi sono stati quattro, due per parte, tutti realizzati. Il primo fu concesso al Lecce dall’arbitro Pietro D’Elia di Salerno il 9 aprile 1989 (il Lecce vinse per 2-0; il rigore fu trasformato da Pedro Pablo Pasculli). Il secondo, concesso dall’arbitro Robert Anthony Boggi, anche lui di Salerno, il 26 settembre 1993 (finì 1-1; il rigore della Juventus lo realizzò Roberto Baggio e il gol-pareggio dei giallorossi di Paolo Baldieri fu il n. 100 del Lecce in Serie A), Il terzo e il quarto furono concessi sette anni fa dal signor Paolo Valeri di Roma 2 il 26 ottobre 2019 (finì 1-1; al 50’ Paulo Dybala e al 56’ Marco Mancosu).

È la quinta volta che un Lecce – Juventus si gioca nel mese di ottobre. Questi i quattro precedenti: nel 1990 0-1, nel 2005 0-3, nel 2019 1-1 e nel 2022 0-1. Tranne in marzo si è giocata in tutti gli altri mesi della stagione calcistica.

Nella sua storia il Lecce ha giocato in casa nel giorno 25 ottobre le seguenti sei partite: nessuna in Serie A, quattro in B con tre vittorie e un pareggio e una in Coppa Italia con sconfitta.

Ai tifosi più giovani, crediamo, sorge la curiosità di sapere quando è stata la prima volta in assoluto della Juventus a Lecce. Accadde 50 anni fa. Il Lecce dopo aver vinto il campionato di Serie C il 30 maggio 1976 (Messina – Lecce 1-1) con il conseguente ritorno tra i cadetti dopo 27 anni, per festeggiare l’attesa promozione, fu invitata la Juventus. Fu, quindi, una partita amichevole che si giocò dopo venti giorni, il 19 giugno 1976 (di sabato). In quel giorno di festa i bianconeri del famoso presidente Giampiero Boniperti (da giocatore bianconero, dal 1946 al 1961, ben 443 partite e 178 gol più 38 partite e 8 gol nella Nazionale maggiore) e di mister Carlo Parola (334 partite da giocatore con la maglia bianconera e 10 con la Nazionale) vinsero contro i giallorossi del presidente Antonio Rollo e di mister Antonio (Mimino) Renna per 0-4; le reti: 53’ Damiani, 59’ Scirea, 66’ il leccese Franco Causio e 84’ Gori. Arbitrò il signor Salvatore Lanzafame di Taranto.

Le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia al Via del Mare quattro volte.

La prima partita si giocò il 26 giugno 1977 per il 2° Turno (girone “b” – Semifinali). I giallorossi di mister Antonio Renna e i bianconeri di mister Giovanni Trapattoni, davanti a 10.000 spettatori, impattarono per 1-1; vantaggio del Lecce al 50’ con Ruggiero Cannito e pareggio della Juventus al 59’ con Furino. Arbitrò il signor Giancarlo Lapi di Firenze.

La seconda si giocò dopo nove anni, il 24 agosto 1986 per il 3° girone eliminatorio. I giallorossi di mister Pietro Santin (fu la seconda volta sulla panchina leccese dopo otto anni), davanti a 39.377 spettatori furono sconfitti dai bianconeri di mister Rino Marchesi per 0-2 (doppietta di Aldo Serena). L’arbitro fu il signor Maurizio Mattei di Macerata. Quella fu la prima partita di Coppa Italia giocata al Via del Mare in “notturna” (ore 20).

La terza partita si disputò un anno dopo, il 23 agosto 1987 per l’ottavo girone eliminatorio. La Juventus ancora di mister Marchesi sconfisse il Lecce di mister Carlo Mazzone per 0-3 (marcatori: Mauro, il leccese Sergio Brio e Agostini). Arbitrò il signor Salvatore Lombardo di Marsala. Gli spettatori di quella partita furono 43.657; è record assoluto per una partita di Coppa Italia al Via del Mare .

La quarta e, finora, ultima partita si giocò il 19 novembre 1997 per il 3° Turno nella gara di ritorno (Ottavi di Finale). I bianconeri di mister Marcello Lippi, davanti a 16.916 spettatori, sconfissero i giallorossi di mister Claudio Cesare Prandelli per 0-1 (gol al 26’ di Birindelli). L’arbitro fu il signor Tarcisio Serena di Bassano del Grappa (Vicenza).

E veniamo al campionato.

La prima sfida in campionato nel Salento tra le due squadre risale a 40 anni fa. Si disputò in Serie A il 27 aprile 1986, alla 30esima giornata (ultima di campionato; allora la Serie A era a 16 squadre). Quel giorno il Lecce del presidente Francesco Iurlano e di mister Eugenio Fascetti giocò con questa formazione: Negretti; Vanoli, Danova; Enzo, Stefano Di Chiara (59’ Causio), Miceli; Raise, Barbas, Pasculli, Nobile, Alberto Di Chiara. La Juventus del presidente Giampiero Boniperti e di mister Giovanni Trapattoni rispose con: Tacconi; Favero, Cabrini; Bonini, Brio, Scirea (82’ Pioli); Mauro, Laudrup, Serena, Platini, Briaschi (55’ Pin). L’arbitro fu il signor Luigi Agnolin di Bassano del Grappa (Vicenza). Ai bianconeri bastava un solo punto per laurearsi campioni d’Italia avendo due punti di vantaggio sulla Roma che la domenica prima era stata battuta proprio dal Lecce all’Olimpico (2-3). Il primo tempo si chiuse sullo 0-0. Nella ripresa i bianconeri passarono in vantaggio al 69’ con Mauro, al 73’ il pareggio del Lecce con capitan Carmelo Miceli, all’79’ nuovo vantaggio della Juventus con Cabrini, all’85’ il terzo gol dei bianconeri con Serena e all’86’ il secondo gol dei giallorossi con Alberto Di Chiara per il definitivo 2-3; tutti i gol negli ultimi 21 minuti! La Juventus, quel giorno, forse grazie anche al Lecce, vinse il suo 22esimo scudetto. Per il Lecce, invece, ci fu l’amara retrocessione in Serie B. Fu, come già ricordato, l’ultima partita di mister Fascetti (124 panchine con il Lecce, comprese tutte le competizioni).

Vediamo in breve le tre vittorie del Lecce.

La prima arrivò nella seconda partita, il 9 aprile 1989, alla 24esima giornata. I giallorossi di mister Carlo Mazzone sconfissero i bianconeri di mister Dino Zoff per 2-0 (gol al 54’ di Francesco Moriero e al 65’ di Pedro Pablo Pasculli su rigore). Il Lecce giocò con: Terraneo; Miggiano, Baroni; Vanoli, Righetti, Garzya; Pasculli, Barbas, Paciocco, Nobile, Moriero (89’ Monaco). I “salentini” in campo in quella partita furono sei (Pasquale Bruno in bianconero). Gli spettatori, in totale, furono 39.317.

La seconda giunse dopo dieci anni, il 25 settembre 1999, alla quarta giornata. I giallorossi di mister Alberto Cavasin s’imposero sui bianconeri di mister Carlo Ancelotti ancora per 2-0 (gol al 3’ del brasiliano Francisco Lima e al 96’ di Alessandro Conticchio). Il Lecce si schierò con questa formazione: Chimenti; Juarez (87’ Di Carlo), Savino (71’ Pivotto), Balleri; Conticchio, Lima, Piangerelli, Traversa (65’ Colonnello); Lucarelli, Sesa. Spettatori: 35.017.

La terza e per ora ultima risale a quindici anni fa. Il 20 febbraio 2011, alla 26esima giornata (si giocò di domenica alle ore 12,30) il Lecce di mister Luigi De Canio (essendo stato squalificato fu sostituito in panchina dal suo vice, mister Roberto Rizzo) contro la Juventus di mister Luigi Del Neri ottenne il terzo 2-0 (gol al 32’ dell’algerino Djamel Mesbah e al 48’ di Andrea Bertolacci). Questi i giallorossi di quel giorno: Rosati; Donati, Fabiano, Ferrario, Brivio; Vives; Grossmuller, Munari, Bertolacci (91’ Coppola), Mesbah (86’ Rispoli); Di Michele (53’ Chevanton). Al 12’ fu espulso il portiere Gianluigi Buffon per aver “giocato” con le mani la palla fuori dall’area di rigore impedendo a Di Michele di andare a rete e al 69’ fu espulso Giuseppe Vives per doppia ammonizione.

L’ultima partita si è giocata, come già ricordato, cinque mesi e mezzo fa. Il 9 maggio 2026, alla 36esima giornata, la Juventus di mister Luciano Spalletti sconfisse il Lecce di mister Eusebio Di Francesco per 0-1. Il gol-partita lo mise a segno al 1’ (dopo 10 secondi) il serbo Dusan Vlahovic. I giallorossi giocarono con: Falcone; Danilo Veiga (70’ Helgason), Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Ngom (62’ Jean); Pierotti, Cheddira (76’ Camarda), Banda (76’ N’Dri). I bianconeri risposero con: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (84’ David); Locatelli, Koopmeiners; Conceiҫão (84’ Zhegrova), McKennie (86’ Gatti), Yildiz (84’ Boga); Vlahovic (77’ Holm). L’arbitro fu il signor Andrea Colombo di Como. Spettatori 27.383.