Primi freddi e piogge autunnali: come proteggersi fuori casa e creare un angolo di relax in soggiorno

Il Salento mette da parte la stagione estiva caldissima e dà il benvenuto all’autunno con giornate che si accorciano, le prime piogge e l’umidità che torna a farsi sentire. Uscire senza bagnarsi? Una missione per tantissimi che iniziano a preferire il tepore di casa e i momenti trascorsi in soggiorno sul divano. Ecco qualche consiglio smart per affrontare la stagione con tessuti giusti, dentro e fuori casa.

Perché le piogge d’inizio autunno rovinano i vestiti e quali materiali scegliere per rimanere asciutti?

Hai studiato con attenzione il tuo look, ma un temporale improvviso rovina completamente il tuo outfit. Non è solo questione di ritrovarsi con i vestiti bagnati, perché quando l’acqua penetra nelle fibre i tessuti diventano più pesanti, impiegano tempo ad asciugarsi e possono trattenere odori poco piacevoli.

Il primo step, dunque, è conoscere la differenza tra idrorepellente, cioè che presenta un trattamento superficiale che fa scivolare via le gocce d’acqua e impermeabile, ovvero progettato per impedire all’acqua di attraversare il materiale. Quando si acquista abbigliamento antipioggia tecnico una buona idea è anche conoscere la colonna d’acqua, ovvero un valore espresso in millimetri che indica quanta pressione può supportare il prodotto. Per gli spostamenti quotidiani utilizzare abbigliamento antipioggia diventa una mossa furba per restare asciutti senza rinunciare alla traspirabilità.

3 trucchi per rendere il divano caldo e accogliente durante le giornate uggiose

Quando fuori il cielo diventa grigio e piove uno dei programmi più desiderati è quello di trascorrere la serata sul divano… è proprio il momento perfetto per dare al soggiorno un piccolo upgrade e la buona notizia è che non serve rivoluzionare l’arredamento, possono bastare poche aggiunte e accorgimenti per creare un angolo cozy curato e accogliente.

Ecco 3 trucchi da copiare:

Gioca stratificando i tessuti . Combina materiali e consistenze differenti tra cuscini morbidi, coperte, plaid e magari un tappeto per rivestire il pavimento ed evitare un contatto diretto con le piastrelle che potrebbero risultare fredde;

. Combina materiali e consistenze differenti tra cuscini morbidi, coperte, plaid e magari un tappeto per rivestire il pavimento ed evitare un contatto diretto con le piastrelle che potrebbero risultare fredde; Paletta calda e rilassante . Di super tendenza le sfumature che si ispirano alla terracotta, al beige, al verde oliva e al marrone senza escludere il caramello. Possono bastare piccoli dettagli come fodere di cuscini, tappeti e accessori;

. Di super tendenza le sfumature che si ispirano alla terracotta, al beige, al verde oliva e al marrone senza escludere il caramello. Possono bastare piccoli dettagli come fodere di cuscini, tappeti e accessori; Una coperta a portata di mano. Posizionando un plaid su un bracciolo del divano o sullo schienale della poltrona basterà un semplice gesto per coccolarsi quando il termometro crolla e ci si vuole rilassare.

Meglio pile, microfibra o lana per non accumulare polvere e umidità?

Nel momento in cui l’umidità aumenta bisogna scegliere con più cura i tessuti perché non tutti i materiali hanno la stessa resa, soprattutto nei lavaggi frequenti e a contatto con l’asciugatrice. Il pile è leggero, morbido e regala un buon isolamento termico. Data la sua realizzazione con fibre sintetiche si asciuga rapidamente ed è davvero pratico sia per gli indumenti da indossare negli spostamenti, sia per le coperte del soggiorno.

Seconda opzione tecnica è quella della microfibra che, a seconda della lavorazione, può risultare più leggera e morbida al tatto. Chi ha bisogno di tessuti facili da lavare e poco impegnativi ne apprezzerà le doti; non è un caso che venga usata anche per asciugamani e teli da usare in palestra o in doccia.

Per i più freddolosi c’è invece la lana che regala uno dei migliori isolamenti termici e riesce a gestire una buona quantità di vapore acqueo senza percepire addosso la sensazione di bagnato. Attenzione però al lavaggio e all’asciugatura, è estremamente delicata.

Come asciugare i tessuti bagnati dalla pioggia ed evitare la formazione di muffa in casa

La muffa in casa compromette l’igiene degli ambienti e la sensazione di freschezza, oltre ad abbassare il valore dell’immobile. Per evitarne la formazione ci sono vari trucchi pratici che possiamo mettere in atto, ad esempio distanziare a sufficienza le giacche e i cappotti quando li riponiamo evitando che possano accumulare umidità.

Sicuramente è importante anche favorire un buon ricambio d’aria; basterà aprire le finestre così da smaltire il vapore accumulato e contribuire a mantenere condizioni più favorevoli all’asciugatura. Sconsigliamo invece l’errore di appoggiare i tessuti direttamente sui termosifoni: soprattutto quelli tecnici potrebbero danneggiarsi a causa del calore intenso. E in caso di scarpe bagnate? Vanno fatte asciugare completamente prima di riporle, solo così ci si può davvero proteggere dalla possibile proliferazione di condensa e muffa.

Con qualche attenzione quotidiana, affrontare l’autunno diventa decisamente più semplice.