L’arbitro di Frosinone – Lecce: il siciliano Abisso per la 11esima volta dirige i giallorossi

La partita sarà diretta dal signor Rosario Abisso della Sezione A.I.A. di Palermo. L’arbitro Abisso ha 40 anni. Ẻ nato il 22 novembre 1985 a Palermo, dove risiede. Professione: Imprenditore.

Esordio in Serie B il 1° settembre 2014 in Modena – Cittadella (1-1).

Esordio in Serie A il 6 gennaio 2015 in ChievoVerona – Torino (0-0).

Ha arbitrato, finora, 301 partite delle quali 125 in Serie A, 90 in B e 12 in Coppa Italia.

Le partite del Lecce, finora, da lui arbitrate sono state 10. Le prime 2 in Lega Pro poi 3 in Serie A, 1 in B e le ultime 4 ancora in A; sei in casa e quattro fuori. Il bilancio dei giallorossi con l’arbitro siciliano e assai negativo: una sola vittoria, due pareggi e sette sconfitte . Il signor Abisso ritorna al Via del Mare dopo quasi un anno.

Questi i precedenti :

09.12.2012 LECCE – Südtirol 0-1 (gol-partita all’85’ di Pasi – espulsi: al 22’ mister Franco Lerda, al 25’ il dott. Giuseppe (Peppino) Palaia e al 55’ l’attaccante Salvatore Foti, tutti per proteste – spettatori 3.917)

08.12.2013 Frosinone – LECCE 3-1 (giallorossi in vantaggio al 19’ con Fabrizio Miccoli – poi i tre gol dei ciociari con i fratelli Ciofani (Daniel due, uno su rigore, e Matteo) – il rigore concesso per un presunto fallo di mano di Marcus Diniz … visto solo da lui e se c’era fallo … questo è accaduto fuori dall’area – il Lecce ha colpito un palo e tre traverse – spettatori 2.818)

29.09.2019 LECCE – Roma 0-1 (gol-partita al 56’ di Dzeko di testa lasciato liberissimo a tre metri dalla porta – all’80’ il portiere del Lecce Gabriel para un rigore a Kolarov – spettatori 26.044)

22.12.2019 LECCE – Bologna 2-3 (dopo i tre gol del Bologna il Lecce ha segnato con il senegalese Babacar all’85’ e il brasiliano Diego Farias al 91’ – spettatori 24.178)

26.01.2020 Verona – LECCE 3-0 (reti: 19’ Dawidowicz, 34’ Pessina e all’87’ la terza rete con Pazzini su rigore concesso per un fallo del portiere Vigorito – al 68’ espulso Cristian Dell’Orco – il prefetto di Verona (un barese, nato a Barletta) vieta la trasferta ai tifosi della provincia di Lecce anche in possesso della “tessera del tifoso” – spettatori 15.245)

02.03.2022 LECCE – Ascoli 3-1 (reti: 24’ Pablo Rodriguez, 56’ (di tacco) e 95’ su rigore Massimo Coda – al 70’ il gol dell’Ascoli con Ricci – spettatori 5.359)

19.03.2023 Fiorentina – LECCE 1-0 (partita decisa da una sfortunata autorete di Antonino Gallo al 27’ – 12esima sconfitta e quarta di seguito – spettatori 34.604)

11.11.2023 LECCE – Milan 2-2 (reti: per il Milan al 28’ Giroud e 35’ Reijnders e per il Lecce al 66’ Sansone e al 70’ Banda – al 93’ espulso Giroud per reiterate proteste dopo un’ammonizione – al 94’ Roberto Piccoli segna un bel gol da circa 40 metri, ma l’arbitro, richiamato dal VAR, per un presunto ‘pestone’ annulla la rete – spettatori 26.484 (abbonati 21.246) dei quali 1.075 tifosi rossoneri solo nel settore ospiti)

08.11.2025 LECCE – Verona 0-0 (al 78’ viene concesso un rigore al Lecce per un presunto fallo di Bella-Kotchap su Camarda, ma richiamato dal VAR, dopo attenta riflessione, all’80’, il signor Abisso revoca la concessione della massima punizione – spettatori 24.678)

14.03.2026 Napoli – LECCE 2-1 (reti: 3’ Siebert per i giallorossi e 46’ Hojlund e 67’ Politano per gli azzurri – spettatori circa 50.000)

L’arbitro ABISSO con il FROSINONE

Il signor ABISSO ha diretto, finora, TREDICI partite dei giallazzurri (1 in Serie A, 6 in B, 5 in Lega Pro e 1 in Coppa Italia; otto in casa e cinque fuori).

Nelle OTTO partite in casa il Frosinone ha ottenuto SEI vittorie, UN pareggio e UNA sconfitta .

Nelle CINQUE in trasferta il bilancio è, invece, di UNA vittoria, DUE pareggi e DUE sconfitte.