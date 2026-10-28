L’almanacco di oggi 28 ottobre

Il Santo del giorno: S. Giuda Taddeo. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Nu n’ha fare te tutta n’erba nu fasciu. Significato: Non devi fare di tutta l’erba un fascio.
– Sono nati in questo giorno
1467 Erasmo da Rotterdam
1955 Bill Gates
1963 Eros Ramazzotti
1967 Julia Roberts
– Proverbio
Un pugno di potere vale di più che un sacco di diritti
– Accadde oggi
1922 Facta, il primo ministro, si dimette. Mussolini annuncia l’inizio di una “marcia” dei fascisti che non si fermerà prima di arrivare a Roma
– Scoperte
1963 La Philips presenta la prima compact cassette (musicassetta)