Conserve vegetali in Salento: la filiera corta e i sapori autentici della tradizione contadina

Nelle case di paese la dispensa ha sempre seguito il calendario della campagna. Quello che la terra offriva in abbondanza in un certo periodo dell’anno trovava posto nei vasetti di vetro allineati sugli scaffali, pronto a tornare in tavola nei mesi in cui l’orto riposava e a portare con sé il sapore della stagione appena trascorsa.

In Salento quella cultura della conserva è ancora viva e trova continuità nel lavoro delle aziende agricole che coltivano e trasformano gli ortaggi sullo stesso territorio, lasciando che sia la stagione a decidere che cosa finisce nel vasetto.

Dal campo al vasetto: che cosa significa filiera corta per le conserve

Quando si parla di conserve, la filiera corta indica un percorso in cui coltivazione, raccolta e trasformazione avvengono nello stesso territorio, senza che gli ortaggi debbano affrontare lunghi viaggi prima di arrivare nel vasetto. La vicinanza tra il campo e il laboratorio permette di lavorare la verdura quando è ancora fresca, con la consistenza e i profumi del momento in cui è stata colta.

Da questa vicinanza discende un altro principio, quello della stagionalità: in vasetto finisce ciò che la terra offre in quel periodo, raccolto al giusto punto di maturazione e trasformato senza attese. Lavorare gli ortaggi a pochi passi dai campi riduce inoltre i trasporti e consente di utilizzare gli ortaggi nel momento migliore, quando colore, profumo e sapore sono al loro apice.

Il valore di una filiera di questo tipo si misura anche nel legame con le persone e con i saperi del territorio, perché le stesse comunità che coltivano gli ortaggi ne curano la trasformazione secondo le ricette contadine.

Su questo modello si fonda il lavoro dell’azienda agricola salentina iContadini, dove è il personale del posto, con il proprio sapere agricolo, a preparare le conserve della tradizione, lavorando le verdure dal fresco entro poche ore dalla raccolta. Nei campi dell’azienda si coltivano oltre cinquanta tipi di ortaggi, seguendo il ritmo delle stagioni e i principi dell’agricoltura integrata, con rotazioni colturali che permettono alla terra di rigenerarsi da un raccolto all’altro. Ogni fase, dal trapianto delle piantine fino al confezionamento, viene svolta a mano con tecniche e strumenti tradizionali, con la cura che un tempo si riservava alla dispensa di casa. Chi apre il vasetto ritrova così la verdura con il gusto della stagione in cui è nata.

Le conserve della tradizione salentina, stagione dopo stagione

Ogni periodo dell’anno ha le sue conserve, legate agli ortaggi che la campagna salentina offre in quel momento. Nei mesi freddi, arrivano i carciofi, che si conservano sott’olio interi, a spicchi oppure dopo una breve grigliatura, e le puntarelle, i germogli della cicoria catalogna apprezzati per la loro consistenza croccante, anch’esse destinate al vasetto sott’olio. Nello stesso periodo si raccolgono i lampascioni, i bulbi spontanei dal gusto deciso che la tradizione vuole lessati e poi conservati sott’olio o in aceto, pronti per accompagnare i piatti della cucina di casa.

L’estate è la stagione più generosa. I capperi, che crescono anche tra le pietre dei muretti a secco, si raccolgono a mano, un bocciolo dopo l’altro, e si conservano sotto sale o in aceto, mentre peperoni, melanzane e zucchine diventano sott’oli profumati di menta, aglio e peperoncino, oppure vengono prima essiccati al sole sui telai, come accade ai pomodori, che proprio nei mesi più caldi danno vita a una delle conserve più rappresentative del territorio. Tra le preparazioni estive trovano posto anche i peperoncini piccanti, che nel vasetto mantengono intatta la loro vivacità.

Con l’autunno arrivano le olive, raccolte tra gli uliveti che segnano il paesaggio della campagna. Una parte del raccolto viene conservata in salamoia, un’altra condita con olio e aromi, e in entrambe le forme le olive accompagnano le tavole fino alla stagione successiva, dagli antipasti ai piatti di tutti i giorni.

Ingredienti semplici e varietà del territorio: il segreto dei sapori autentici

Il sapore di una conserva della tradizione nasce prima di tutto dalla semplicità degli ingredienti. Per preservare gli ortaggi bastano il sale, l’aceto e l’olio, accompagnati da poche erbe e spezie come la menta, l’aglio, l’origano e il peperoncino.

Nella tradizione salentina la menta si abbina in particolare a zucchine e melanzane, l’aglio e il peperoncino rendono più deciso il gusto degli ortaggi più delicati, mentre l’origano profuma olive e pomodori. Il sale e l’aceto permettono alla verdura di mantenersi a lungo, l’olio la protegge dall’aria e gli aromi ne esaltano il gusto senza coprirlo, così che nel vasetto si senta ancora il sapore dell’ortaggio di partenza.

Accanto agli ingredienti, a fare la differenza è la materia prima. Il Salento custodisce varietà legate in modo stretto al proprio territorio, come il cappero di Racale, varietà autoctona delle campagne del basso Salento raccolta a mano nei mesi estivi, o le olive leccine e celline, che danno alle conserve un’identità che si coglie già al primo assaggio. Per chi produce, coltivare queste varietà e trasformarle dove nascono significa offrire conserve con un sapore che appartiene soltanto a questa terra.

Nella cucina salentina le conserve trovano posto accanto alle frise e alle pucce, negli antipasti e nei piatti di pasta, nei pranzi di tutti i giorni come nei giorni di festa, quando un vasetto aperto al momento giusto riporta a tavola i sapori della campagna.