Dalla selezione dei prodotti alla qualità nel carrello: il modello Eurospin

La storia di Eurospin comincia nel 1993 con un’idea ben precisa: rispondere alla crescente richiesta di risparmio delle famiglie italiane attraverso un’offerta che non rinunci alla qualità. A dare vita al progetto sono quattro imprenditori, decisi a sviluppare un’interpretazione nazionale del discount, vicina alle abitudini alimentari e alle necessità dei consumatori.

Quell’intuizione ha segnato l’inizio di un percorso che ha portato Eurospin a diventare il più grande Gruppo discount italiano, con oltre 1.300 punti vendita distribuiti tra Italia, Slovenia, Croazia e Malta.

Una crescita significativa, sostenuta da un’identità commerciale riconoscibile e da una filosofia racchiusa nello stesso nome del brand: la Spesa Intelligente. Il principio è chiaro: offrire prodotti selezionati alla massima convenienza, privilegiando ciò che conta davvero per chi acquista.

La selezione come punto di partenza della qualità

Ogni prodotto presente sugli scaffali Eurospin è parte di una proposta studiata per rispondere alle esigenze dei consumatori. La scelta dei fornitori, la valutazione delle materie prime e l’attenzione ai metodi di lavorazione costituiscono passaggi fondamentali di un sistema che mette al centro affidabilità e rapporto qualità-prezzo.

A caratterizzare il modello è la presenza dei marchi di proprietà, protagonisti esclusivi dell’assortimento degli alimentari confezionati. Una strategia che permette all’azienda di concentrare gli investimenti sulla qualità dei prodotti, evitando i costi aggiuntivi legati alla commercializzazione dei grandi brand industriali.

Basta osservare alcune delle marche più rappresentative per cogliere la varietà dell’offerta: Tre Mulini accompagna la preparazione di numerose ricette con pasta, farine e prodotti da forno, Pascoli Italiani è dedicato al mondo del latte e dei latticini, mentre Dolciando propone specialità dolciarie. Completano questo panorama nomi come Ondina, legato ai prodotti ittici, e Dexal, dedicato alla cura della casa.

Un assortimento che segue le abitudini di consumo

Una spesa completa deve poter rispondere a esigenze diverse, dalla preparazione dei pasti alla gestione della casa. Eurospin interpreta questa necessità attraverso una gamma essenziale, ma sufficientemente articolata da coprire le principali categorie merceologiche.

Agli alimentari secchi e confezionati si aggiungono freschi, surgelati, ortofrutta e macelleria. Numerosi negozi ospitano inoltre reparti dedicati al pane fresco, alla gastronomia e alla pescheria, mentre gli articoli non alimentari in promozione ampliano periodicamente le possibilità di acquisto.

La funzionalità degli spazi completa l’esperienza: ambienti facilmente percorribili, prodotti ben visibili e un’organizzazione pensata per agevolare la scelta. L’obiettivo non è moltiplicare le alternative senza criterio, bensì offrire una proposta chiara, accessibile e vicina alle necessità reali.

Amo Essere: qualità, gusto e attenzione ai diversi stili di vita

Tra le espressioni più significative della filosofia Eurospin figura Amo Essere, la marca dedicata all’eccellenza, alla naturalità e al benessere. Il progetto arricchisce l’offerta tradizionale con referenze pensate per valorizzare il piacere della buona tavola e rispondere a specifiche preferenze alimentari.

I prodotti Amo Essere Eurospin comprendono diverse linee, ciascuna caratterizzata da una proposta distintiva:

Amo Essere Eccellente : celebra le specialità gastronomiche italiane attraverso prodotti DOP, IGP e STG, valorizzando ricette e tradizioni regionali.

: celebra le specialità gastronomiche italiane attraverso prodotti DOP, IGP e STG, valorizzando ricette e tradizioni regionali. Amo Essere Senza Glutine : offre alternative dedicate a chi necessita di un’alimentazione priva di glutine, con attenzione alla varietà e al gusto.

: offre alternative dedicate a chi necessita di un’alimentazione priva di glutine, con attenzione alla varietà e al gusto. Amo Essere Senza Lattosio : comprende latte, formaggi e derivati pensati per chi cerca prodotti senza lattosio.

: comprende latte, formaggi e derivati pensati per chi cerca prodotti senza lattosio. Amo Essere Veg : raccoglie proposte vegetali adatte a chi predilige un’alimentazione vegetariana o vegana.

: raccoglie proposte vegetali adatte a chi predilige un’alimentazione vegetariana o vegana. Amo Essere Bio: valorizza referenze provenienti da agricoltura biologica, per consumatori attenti alle modalità di produzione e alle proprie scelte alimentari.

Il valore di una spesa costruita con criterio

Per Eurospin, selezionare significa anche conoscere le abitudini delle persone, comprenderne le priorità e adattare l’offerta alle trasformazioni dei consumi. La proprietà interamente italiana e l’attenzione alle preferenze gastronomiche nazionali contribuiscono a definire un’identità che conserva le proprie radici pur evolvendosi insieme al mercato.

La Spesa Intelligente trova proprio in questo equilibrio la sua espressione più concreta. Prezzi accessibili, marchi riconoscibili e un assortimento studiato con attenzione permettono di affrontare gli acquisti quotidiani con semplicità e consapevolezza.

Dopo oltre trent’anni, il modello Eurospin continua a dimostrare il valore di una scelta commerciale fondata sulla sostanza: la qualità non è un elemento da aggiungere alla convenienza, ma il punto da cui partire per costruirla.