Frosinone – Lecce, giallorossi per la 14esima volta in casa dei ciociari: finora buono il bilancio

Per la nona giornata (è il primo dei due turni infrasettimanali della stagione) e dopo poco più di due anni e sette mesi il Lecce è ospite del Frosinone, in campionato, per la 13esima volta (dato ufficiale … più avanti vedremo il perchè). Ẻ la quarta volta nel nuovo stadio “Benito Stirpe” (inaugurato nel settembre 2017; oggi è, per capienza, il terzo stadio del Lazio dopo i romani “Olimpico” e “Flaminio” ed è anche uno dei cinque principali di proprietà delle società in Italia). Nelle precedenti 12 partite (1 in Serie A, 5 in B e 6 in Terza serie; 5 in C e 1 in Lega Pro) i giallorossi fanno registrare un buon bilancio. Hanno ottenuto 5 vittorie (due 0-1, un 1-2, uno 0-3 e un 1-4), 4 pareggi (due 0-0 e due 1-1) e 3 sconfitte (un 1-0, un 2-1 e un 3-1). Il Lecce ha segnato, quindi, 15 reti e il Frosinone 9. Le prime nove partite si sono disputate al vecchio stadio “Comunale” (chiamato “Matusa” per la sua vetustà; era stato inaugurato nel 1932).

Nelle 5 partite giocate in Serie B (dal 2006 al 2021) il bilancio è ancora migliore; il Lecce ne ha vinte 3 (un 1-2, un 0-3 e uno 0-4) pareggiata 1 (uno 0-0) e persa 1 (un 2-1). I giallorossi hanno segnato 10 reti e ne hanno subite soltanto 3.

È la seconda volta che le due squadre si affrontano in Serie A. Il Frosinone è la squadra n. 49 che il Lecce ha incrociato in Serie A

Il Lecce, tranne in tre partite (1966, 1971 e 2021), ha poi sempre segnato almeno un gol.

Questi i cinque allenatori giallorossi che, finora, sono riusciti a vincere in casa del Frosinone: Giacomo Losi (è deceduto il 4 febbraio 2024) il 17 febbraio 1974, in Serie C, vinse per 0-1 (rete di “Beppe” Materazzi su rigore), dopo un anno, il 19 gennaio 1975, ancora in C, mister Nicola Chiricallo bissò il precedente 0-1 (gol di Angelo Carella), dopo 32 anni, il 25 agosto 2007, in Serie B, il Lecce di Giuseppe Papadopulo sconfisse il Frosinone dell’ex Alberto Cavasin per 1-2 (reti di Simone Tiribocchi e di Elvis Abbruscato), il 6 febbraio 2010, in Serie B, i giallorossi di mister Luigi De Canio sconfissero i giallazzurri del mister leccese Francesco Moriero (e degli ex Vincenzo Sicignano e Roberto Stellone) con un rotondo 0-4 (reti di Gianni Munari, Guido Marilungo (una doppietta) e David Di Michele) e Eugenio Corini il 20 marzo 2021 che s’impose con un secco 0-3 nell’ultima vittoria sul campo dei ciociari.

Le due squadre si sono affrontate anche in una finale play-off. Al termine del campionato di Lega Pro 2013/14 la classifica fu questa: Perugia al primo posto con 66 punti e promossa direttamente in Serie B, al secondo posto il Frosinone con 62, terzo il Lecce con 61, quarto il Catanzaro con 55, ecc. Le squadre dal 2° al 9° posto disputarono i play-off per designare la seconda squadra da promuovere in Serie B. Frosinone e Lecce, dopo aver superato Quarti e Semifinali, arrivarono a disputarsi l’unico posto utile nella doppia finale. La partita di andata, a Lecce finì 1-1 e dopo una settimana, il 7 giugno 2014, si giocò la finale di ritorno al “Matusa” di Frosinone, I giallorossi di mister Franco Lerda passarono in vantaggio con Giacomo Beretta, ma poi, al 46’ del primo tempo, ci fu il pareggio dei ciociari con Luca Rudolf Paganini (nel 2020 verrà a giocare con il Lecce). I 90 minuti si chiusero sull’1-1. Si andò, quindi, ai tempi supplementari nei quali successe di tutto e di più. L’arbitro Riccardo Ros di Pordenone espulse i giallorossi Beretta e il brasiliano Marcus Diniz. Il Frosinone negli ultimi minuti del secondo tempo supplementare ne approfittò del nervosismo dei giallorossi e segnò due gol (al 116’ e 128’) e, quindi, il risultato finale fu di 3-1 per la squadra laziale che ottenne, così, la promozione in Serie B. Quel giorno gli spettatori furono 7.586. Per il secondo anno di fila il Lecce subì, così, la beffarda “bocciatura” nella seconda finale (un anno prima con il Carpi al Via del Mare).

È la seconda volta che le due squadre si affrontano nel mese di ottobre. L’unico precedente risale a sessant’anni fa; nel 1966 i ciociari vinsero per 1-0.

Il Lecce, nella sua storia, ha giocato fuori casa nel giorno 29 ottobre le seguenti tre partite: una in Serie A nel 1989 in casa della Roma, ko per 2-1 (si giocò allo stadio Flaminio per l’indisponibilità dell’Olimpico) e due in Serie C con due pareggi.

Oggi è la terza volta che il Lecce, in Serie A, gioca una partita fuori casa nel giorno di giovedì . Questi i due precedenti: nel 2005 in casa del Milan finì 5-2 e nel 2011 a Palermo 2-0.

Sopra abbiamo parlato di “dato ufficiale”, vediamone il motivo. Il 2 febbraio 1958, alla 16esima giornata (prima del girone di ritorno), nel Campionato Interregionale – Prima Categoria (si giocò soltanto nella stagione 1957/58) le due squadre si affrontarono per la prima volta in assoluto sul campo laziale. I giallorossi di mister Ambrogio Alfonso giocarono con: Zanotti; Asta, Cusma; Davalle, Furlan, Maccagni; Bartolaccini, Renna, Noè, Frigo, Cordone. Il Frosinone di mister Mario Genta vinse per 1-0. Il ko fu fatale a mister Alfonso che fu esonerato e sostituito con il leccese Ugo Starace. Il Lecce, alla fine fu sesto, ma fu ammesso in Serie C che dal girone unico passava a due gironi (l’anno dopo sarebbero diventati tre). Due mesi prima della fine del campionato, però, il Frosinone rinunciò per la quarta volta a giocare una partita. A quel punto, come da regolamento, la Lega escluse la squadra ciociara dal campionato e decise, tra l’altro, che tutte le partite giocate fino a quel momento dal Frosinone dovevano essere annullate. Ecco perché quella partita non può essere conteggiata nel bilancio generale. Il Lecce si vide annullare si, una sconfitta, ma anche, purtroppo, la clamorosa vittoria per 10-0 ottenuta sul vecchio campo “Carlo Pranzo” alla prima giornata.

La prima vera partita “ufficiale”, pertanto, si giocò, quindi, dopo otto anni, il 16 ottobre 1966, alla quarta giornata, ma non a Frosinone il cui campo era squalificato, ma sul “neutro” di Torre Annunziata (Napoli). I giallazzurri ciociari di mister Amedeo Amadei (chiamato “il fornaretto”; nel 1937 esordì con la Roma a 15 anni e 280 giorni, fu allora il più giovane esordiente in Serie A e lo è stato fino al 2016) s’imposero per 1-0 sui giallorossi del presidente Marcello Indraccolo e di mister Luigi Soffrido (dopo la decima giornata sarà esonerato e sostituito provvisoriamente da Ambrogio Alfonso che dopo due partite lascerà la panchina a mister Giovanni Seghedoni). Alla fine il Lecce finì al nono posto con 33 punti, mentre il Frosinone fu ultimo con 26 e retrocesse in Serie D (fino al 1958/59 era chiamata “IV Serie”).

La terzultima partita si è giocata il 20 marzo 2021, alla 30esima giornata in Serie B. I giallorossi di mister Eugenio Corini sconfissero i giallazzurri di mister Alessandro Nesta con un netto 0-3. Il Frosinone giocò con: Bardi; Curado, Szyminski, Brighenti (64’ Ciano); Salvi (85’ Zampano), Tribuzzi (76’ Brignola), Maiello (64’ Carraro), Kastanos, L. Vitale; Iemmello, Novakovich (76’ Parzyszek). Il Lecce, invece, si schierò con: Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Majer (81’ Nikolov), Tachtsidis, Bjorkengren; Henderson (77’Mancosu); Coda (87’ Stepinski), Pettinari (77’ Rodriguez). L’arbitro fu il signor Federico Dionisi di L’Aquila. Le reti: 53’ e 69’ Coda (L), 85’ Rodriguez (L). Partita a “porte chiuse” per la pandemia da Covid-19. Fu la quinta e, finora, ultima vittoria del Lecce in casa del Frosinone (la terza nelle ultime sei partite). Per Massimo Coda fu la quarta doppietta di fila (record per lui e per un giocatore del Lecce dopo Anselmo Bislenghi che nella stagione 1951/52 segnò due doppiette e due triplette di seguito). Fu la nona partita utile di fila (la serie si fermerà a 11). Al 67’ Coda si fece parare un rigore concesso per un fallo di L. Vitale su Stefano Pettinari. Al termine della partita mister Nesta venne esonerato.

La penultima partita si è giocata il 20 novembre 2021, alla 13esima giornata in Serie B. Il Frosinone di mister Fabio Grosso e il Lecce di mister Marco Baroni non riuscirono a superarsi e finì 0-0. I giallazzurri giocarono con: Ravaglia; Zampano, Szyminski, Gatti, Cotali; Boloca, Ricci (71’ Maiello), Lulic (61’ Cicerelli); Canotto (61’ Tribuzzi), Charpentier (71’ Novakovich), Garritano (79’ Manzari). I giallorossi risposero con: Gabriel; Gendrey (77’ Calabresi), Dermaku, Lucioni, Barreca; Majer (46’ Bjorkengren), Hjulmand, Gargiulo (80’ Blin); Di Mariano, Olivieri (62’ Coda), Strefezza (77’ Rodriguez). L’arbitro fu il signor Michael Fabbri di Ravenna. Spettatori 7.883 dei quali 766 leccesi nel settore ospiti. Per il Lecce fu la 12esima partita utile; la serie si fermerà a 15.

L’ultima partita (la prima in Serie A) si è giocata il 3 marzo 2024, alla 27esima giornata. Il Frosinone di mister Eusebio Di Francesco e il Lecce di mister Roberto D’Aversa chiusero l’incontro con un pareggio; finì 1-1. Le reti: al 47’ Cheddira per i ciociari e al 61’ il pareggio su autorete del portiere Cerofolini. I giallazzurri giocarono con: Cerofolini; Zortea, Romagnoli, Okoli, Valeri; Brescianini (77’ Barrenechea), Mazzitelli, Gelli (77’ Ghedjemis); Soulé, Cheddira (87’ Kaio Jorge), Harroui (4′ Reinier, 87’ Seck). I giallorossi, invece, giocarono con: Falcone; Gendrey, Pongračić, Baschirotto, Gallo; Kaba (62’ González), Ramadani, Rafia (67’ Oudin); Almqvist (76’ Blin), Krstović (76’ Piccoli), Banda (67’ Sansone). L’arbitro fu il signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata (Napoli). Spettatori 15.334 dei quali 1.023 leccesi solo nel settore ospiti.