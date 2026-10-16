Progetto Europeo “DiverCity”: Matino al centro del dialogo e dell’inclusione in Europa

MATINO (LE) – Dal 20 al 23 ottobre 2026 la Città di Matino accoglierà i rappresentanti e le delegazioni internazionali provenienti da Grecia, Slovenia, Albania, Romania, Cipro e Serbia per la tappa italiana del progetto transnazionale “DiverCity – Local Voices for Inclusive Communities”.

Cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma CERV (Citizens, Equality, Rights and Values), il progetto si basa sul modello dei Living Lab (laboratori viventi) per sviluppare e testare buone pratiche di inclusione sociale, partecipazione democratica e lotta contro ogni forma di discriminazione e razzismo.

Dopo le prime tappe europee in Grecia, Slovenia e Albania, la città salentina diventa ora il cuore pulsante del confronto transnazionale. Il programma dei lavori vedrà il suo momento principale mercoledì 21 ottobre, con una giornata ricca di attività istituzionali, laboratori e momenti culturali:

• Apertura e accoglienza: Saluti istituzionali e sessioni d’integrazione e confronto tra i delegati dei 7 Paesi partner.

• Testimonianze del territorio (Stories that Include): Un momento dedicato alle eccellenze del terzo settore e del sociale locale, con gli interventi delle associazioni Amici di Nico, sui temi dell’autismo e dell’inclusione Albatros, sui temi della disabilità, accessibilità e autonomia e del Centro CAS di Matino, sulle esperienze di accoglienza e integrazione dei migranti.

• Workshop e Tavola Rotonda: Laboratori partecipativi di progettazione sociale (Building an Inclusive Community) e confronto internazionale sulle politiche di inclusione nei vari Paesi europei (Diversity & Inclusion Across Europe).

• Valorizzazione del patrimonio culturale (Discovering Matino): Nel pomeriggio, una visita guidata in lingua inglese permetterà ai partecipanti di scoprire la storia e la bellezza di Matino, con un itinerario tra Palazzo Marchesale, il centro storico e i frantoi ipogei.

Nella giornata di giovedì 22, nel pomeriggio, è previsto un laboratorio sulle tradizioni culinarie salentine.

Alle 20,30, presso il Teatro comunale Peschiulli, si terrà, invece, il concerto del gruppo Feminae Maris, evento aperto alla cittadinanza.

Il programma CERV è il più grande programma di finanziamento dell’Unione Europea mai realizzato per sostenere e promuovere i diritti e i valori sanciti dai trattati dell’UE e dalla Carta dei diritti fondamentali, sia a livello locale che nazionale e transnazionale.

Gestito dalla Commissione Europea (attraverso l’Agenzia EACEA), il programma ha l’obiettivo principale di mantenere e sviluppare società aperte, basate sui diritti, democratiche, inclusive e fondate sullo stato di diritto.

Il suddetto programma si articola in quattro principali aree d’intervento (o “filoni”):

1. Valori dell’Unione: per proteggere e promuovere i valori dell’UE.

2. Uguaglianza, diritti e parità di genere: per promuovere i diritti delle persone, la non discriminazione, la parità tra donne e uomini e l’integrazione di genere.

3. Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini: per incoraggiare la partecipazione democratica dei cittadini alla vita dell’Unione, promuovere gli scambi tra cittadini di paesi diversi (come le reti di città o Networks of Towns, a cui appartiene il progetto DiverCity) e sensibilizzare sulla storia comune europea.

4. Daphne: per prevenire e combattere tutte le forme di violenza di genere e contro i minori.

«Con il progetto DiverCity – dichiara il Sindaco Giorgio Salvatore Toma – portiamo Matino al centro di un percorso europeo di fondamentale importanza, dimostrando come anche le comunità locali possano fare la differenza nella costruzione di una società più aperta, equa e coesa.

Accogliere le delegazioni dei sei Paesi partner e mostrare loro le nostre eccellenze sociali e storiche è per tutti noi motivo di grande orgoglio.

Questo progetto, è un’opportunità straordinaria per valorizzare le nostre realtà locali, avvicinare la nostra cittadinanza alle istituzioni europee e ribadire che la diversità rappresenta una risorsa e un punto di forza da coltivare ogni giorno».