Rotary Club Lecce Sud, 50 anni di impegno al servizio della comunità: un libro racconta mezzo secolo di storia e solidarietà

Cinquant’anni di storia, impegno sociale, solidarietà e progetti realizzati a beneficio delle comunità locali e internazionali. Il Rotary Club Lecce Sud celebra mezzo secolo di attività con la pubblicazione del volume “Una Storia Rotariana”, un’opera di 250 pagine, edita da Edizioni Grifo, che ripercorre il cammino dell’associazione dalla sua fondazione, nel 1976, fino ai giorni nostri. Il libro sarà presentato al pubblico venerdì 16 ottobre, alle 18.30, presso l’Hotel Hilton di Lecce, nel corso di un incontro che sarà introdotto dal presidente del Club, Salvatore Spagnolo, curatore della pubblicazione insieme ad Adelmo Gaetani, con la collaborazione di Francesco di Bella. A moderare la serata sarà Luca Bandirali, docente di Cinema, Tv e Media Digitali dell’Università del Salento, mentre le conclusioni saranno affidate al governatore del Distretto Rotary di Puglia e Basilicata, Antonio Livio Tarentini.

Il volume, che raccoglie anche i messaggi augurali del sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone e dell’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta, intreccia le vicende personali dei soci e delle socie con la storia di un impegno collettivo che ha lasciato tracce concrete sul territorio e non soltanto. Un racconto che parte dal primo presidente del Club, l’avvocato Giorgio Pellegrino, alla guida dell’associazione nel 1976, e attraversa le esperienze di quanti si sono succeduti fino a oggi, contribuendo alla crescita di una realtà associativa capace di coinvolgere personalità provenienti da diversi ambiti della società civile. Tra i protagonisti di questo lungo percorso figurano sindaci e amministratori di Lecce e di altri Comuni, alti funzionari pubblici, come lo stesso Tarentini, oggi governatore del Distretto, imprenditori, affermati professionisti e docenti universitari.



Tra i soci che hanno segnato la storia del Club anche don Gaetano Quarta, sacerdote, teologo, educatore e docente dell’Ateneo Salentino, al quale si deve il merito di aver arricchito l’offerta formativa universitaria introducendo l’insegnamento della Psicologia nella Facoltà di Magistero. La ricostruzione dei primi cinquant’anni del Rotary Club Lecce Sud, realizzata attraverso documenti, testimonianze e ricordi personali, restituisce il ritratto di centinaia di uomini e donne che hanno ideato, sostenuto e realizzato iniziative e progetti di servizio a favore delle comunità vicine e lontane. Persone che hanno scelto di mettere a disposizione tempo, competenze professionali ed energie, interpretando concretamente la missione rotariana del servizio agli altri. Nel corso dei decenni sono stati numerosi gli interventi capaci di produrre risultati tangibili. Tra questi spicca il progetto “Toccare per Credere”, che ha consentito di riprodurre in miniatura alcuni dei principali monumenti cittadini, rendendoli accessibili attraverso il tatto alle persone ipovedenti e non vedenti. Un’iniziativa nata con una particolare attenzione all’inclusione, ma capace di assumere un valore culturale e sociale più ampio, rivolto all’intera collettività. L’impegno del Rotary Club Lecce Sud ha superato anche i confini nazionali, raggiungendo territori nei quali le difficoltà economiche e sociali rendono indispensabili interventi concreti. È il caso dello Zambia, dove è stato realizzato un opificio per la produzione di mattoni, con l’obiettivo di contribuire ad affrontare l’emergenza abitativa, oppure dell’Etiopia, dove la realizzazione di un pozzo ha permesso di garantire l’accesso all’acqua potabile a circa 15mila persone. Esperienze differenti, accomunate dalla volontà di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e offrire opportunità a chi si trova in situazioni di maggiore difficoltà. «Sono alcuni esempi – sottolinea il presidente Salvatore Spagnolo – che testimoniano senso e attualità dell’Azione Rotariana che cerca la crescita di quanti sono rimasti indietro e la convivenza tra i popoli. La “Storia” del Rotary Club Lecce Sud dimostra come e con chi questa esperienza associativa si sia radicata in quel solco di valori altruistici, seminando bene e preparando con fiducia il suo futuro, sempre al fianco di chi ha più bisogno». La presentazione del volume rappresenta dunque non soltanto un’occasione per celebrare un anniversario importante, ma anche un momento di riflessione sul ruolo che il Rotary Club Lecce Sud ha svolto nella società negli ultimi cinquant’anni. Una storia costruita attraverso l’impegno di generazioni di soci, nella convinzione che la solidarietà, la collaborazione e il servizio possano trasformarsi in strumenti concreti di crescita e sviluppo, continuando a produrre risultati anche negli anni a venire.