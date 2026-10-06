Promessi Sposi festeggia la 40ª edizione: a Galatina un’edizione dal respiro internazionale

Galatina – Quarant’anni di storia e una nuova dimensione internazionale. È tutto pronto a Galatina per la 40ª edizione di “Promessi Sposi – Il Matrimonio in Vetrina”, in programma dall’8 all’11 ottobre 2026 al Quartiere Fieristico, con il patrocinio del Comune di Galatina.

Un traguardo importante per una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per il settore wedding e che quest’anno si presenta con una veste ancora più ampia, forte della qualifica di Salone Internazionale e dell’inserimento della rassegna e dei suoi appuntamenti “fuori Salone” tra i Grandi Eventi della Regione Puglia.

Saranno 150 gli espositori presenti all’interno di un elegante padiglione al coperto, allestito nell’area esterna adiacente al Quartiere Fieristico. Un vero e proprio percorso dedicato ai futuri sposi, pensato per permettere alle coppie di confrontare proposte, incontrare direttamente i professionisti e costruire, passo dopo passo, il proprio matrimonio.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per giovedì 8 ottobre alle ore 17:00 e vedrà la partecipazione della madrina Nathaly Caldonazzo, pronta ad accompagnare l’apertura di questa quarantesima edizione. L’interesse per l’appuntamento è già significativo: oltre 1.500 coppie hanno scaricato il biglietto.

Dall’abito da sposa, sposo e cerimonia alle location, dal catering alle bomboniere artigianali, artistiche ed enogastronomiche, fino ai confetti, il Salone offrirà una panoramica completa sulle possibilità oggi disponibili per personalizzare le nozze. Non mancheranno agenzie di viaggio per la luna di miele, servizi di autonoleggio, fioristi, wedding planner, fotografi, photo booth, band e gruppi musicali, gioiellerie e centri di bellezza. Spazio anche all’arredamento e alle soluzioni energetiche dedicate alla nuova casa.

Particolare attenzione sarà riservata alle produzioni salentine nei comparti bridal, cerimonia, accessori, calzature e artigianato, con l’obiettivo di valorizzare competenze, lavorazioni e creatività che rappresentano il legame tra Made in Italy, qualità e territorio.

Il matrimonio cambia insieme alla società e alle aspettative delle coppie. I dati citati nel comunicato stampa, relativi al 2024, raccontano una Puglia particolarmente dinamica: nella regione sono stati celebrati 12.208 matrimoni, circa il 7% del totale nazionale, mentre nella provincia di Lecce sono state 2.399 le celebrazioni, di cui 1.275 religiose e 1.124 civili.

In Italia, nello stesso anno, i matrimoni sono stati 173.272 e il 61,3% delle celebrazioni si è svolto con rito civile. Cambiano dunque le formule, le esigenze e le modalità con cui le coppie immaginano il proprio giorno più importante. Un’evoluzione alla quale il settore wedding è chiamato a rispondere con proposte sempre più personalizzate.

“Il matrimonio cambia insieme alla società e alle aspettative delle coppie”, sottolinea Gaetano Portoghese, patron dell’evento, evidenziando come Promessi Sposi voglia accompagnare questa trasformazione mettendo in contatto i futuri sposi con imprese capaci di offrire qualità, artigianalità e proposte personalizzate.

La vocazione internazionale della manifestazione trova continuità anche nel PugliaIn Wedding Tourism, il Fam Trip dedicato ai professionisti internazionali del wedding provenienti dagli Stati Uniti, dall’America Latina e dall’Europa, giunto alla quinta edizione e in programma dal 5 all’8 novembre, in concomitanza con Promessi Sposi Bari.

L’obiettivo è far conoscere agli operatori internazionali le location, l’ospitalità, i paesaggi, la cultura e le tradizioni enogastronomiche pugliesi, creando relazioni e opportunità concrete per le aziende del territorio.

Un’evoluzione che trova nel Salone di Galatina un importante momento di incontro tra imprese, professionisti e coppie, ma anche un’occasione di promozione turistica ed economica per l’intero territorio.

A sottolineare il valore dell’appuntamento è anche il sindaco Fabio Vergine, che definisce Promessi Sposi una manifestazione capace di raccontare, attraverso il matrimonio, le tradizioni, le famiglie e l’identità di una comunità.

Per il vice sindaco e assessore alle Attività produttive Mariagrazia Anselmi, invece, il Salone rappresenta “una grande opportunità di crescita e di sviluppo economico”, oltre che un importante attrattore turistico.

“Sono particolarmente contento che Promessi Sposi sia ormai diventato un appuntamento annuale per la nostra Galatina”, afferma infine il consigliere comunale delegato agli Eventi Andrea Gatto, sottolineando la capacità della manifestazione di mettere insieme promozione del territorio, economia, turismo e valorizzazione delle eccellenze locali.

Quella che si apre giovedì sarà dunque un’edizione speciale: quarant’anni di Promessi Sposi, 150 espositori, una crescente apertura ai mercati internazionali e una città pronta ad accogliere migliaia di visitatori. Quattro giornate in cui il matrimonio diventa non soltanto una celebrazione, ma una vera e propria vetrina di creatività, impresa, artigianato e territorio.

Clarissa Rizzo