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Promessi Sposi festeggia la 40ª edizione: a Galatina un’edizione dal respiro internazionale

di Clarissa Rizzo

Dall’8 all’11 ottobre il Quartiere Fieristico ospita 150 espositori. Giovedì 8 ottobre alle 17 l’inaugurazione con la madrina Nathaly Caldonazzo. Già oltre 1.500 le coppie che hanno scaricato il biglietto

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