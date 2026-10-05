Refurtiva trovata in casa di un giovane, l’indagine si allarga: quattro indagati per ricettazione

MINERVINO (Lecce) – L’accusa formalizzata, al momento, è quella di ricettazione ma l’ombra è quella di aver messo le mani su una banda specializzata nei furti segnalati in zona. In quattro sono finiti sotto inchiesta dopo un bel po’ di materiale recuperato in casa di un 34enne di Minervino dopo un blitz dei carabinieri il 25 settembre scorso: sono stati così recuperati una stufa a pellet, una macchinetta da caffè a cialde, una bicicletta, un televisore. Tutto materiale denunciato da una giovane. Ma non solo.

Perché la perquisizione ha consentito di far ritrovare un Iphone, due cucchiai in argento, un portagioie in argento, un posacenere in argento, uno zaino con due cacciaviti, un taglierino, un coltello e uno specchietto allungabile. In breve l’indagine, coordinata dalla pm Maria Grazia Anastasia, si è allargata. E l’accusa di ricettazione viene contestata anche ad altri soggetti: un 39enne di Palmariggi; un 37enne di Uggiano La Chiesa e un 58enne di Cannole. Nei prossimi giorni, la pm conferirà incarico di effettuare un accertamento sul telefonino del 34enne di Minervino per verificare i contatti con gli altri indagati e se dietro questa banda di ricettatori si nasconda altro.

Gli indagati sono difesi dagli avvocati Marilina Strafella, Fabrizio Ruggeri, Salvatore Giannaccari, Mario Blandolino e Mario Antonio Blandolino. La consulenza sul telefonino sequestrato sarà eseguita dal consulente Maurizio Ingrosso.