Lecce ospita Achille Giuliani, 15 anni, bronzo mondiale: il karate incontra la città d’oro

LECCE- Achille Giuliani, quindici anni, bronzo ai Mondiali giovanili di karate, domenica 25 ottobre è ospite del maestro Vito Barletti della palestra Athlon. Con il papà attraversa la città barocca, dove la pietra e il karate parlano la stessa lingua.

Lecce accoglie un campione, e le sue facciate di pietra dorata si fanno ancora più luminose per l’occasione. Achille Giuliani, quindici anni, di Bari, torna da poco più di una settimana dalla Polonia con una medaglia di bronzo mondiale al collo. Viene con il papà, Michele, ed è accompagnato per le strade del centro dal maestro di karate Vito Barletti. Per sapere quanto vale quella medaglia di bronzo bisogna sapere dove viene conquistata. I Campionati Mondiali giovanili, disputati a Bielsko-Biała dal 14 al 18 ottobre, sono organizzati dalla World Karate Federation (WKF), la federazione internazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale, quella stessa sotto la cui egida il karate debutta ai Giochi di Tokyo. Nella categoria Cadetti, che raccoglie i ragazzi di quattordici e quindici anni, si sfidano i migliori giovani di ogni continente. Achille gareggia nel kumite, il combattimento, nei 57 chili. Supera avversari di diversi Paesi, raggiunge le semifinali mondiali e conquista il bronzo battendo 2-0 il messicano Tomás Acosta. È l’unico azzurro dei Cadetti a salire sul podio individuale nel kumite. Quella medaglia si aggiunge a un percorso di grandi risultati: l’argento europeo di febbraio, il bronzo di Poreč nel circuito Youth League della WKF, e l’oro di Jesolo a quattordici anni, tra oltre quattromila atleti di ottantuno nazioni. Il Sindaco di Bari lo premia per forza, determinazione e disciplina.

Si capisce meglio il suo passo guardando dove lo porta. Lecce è una città costruita con la stessa pazienza che serve al karate. Quelle facciate che sembrano scolpite nella cera sono il frutto di una lunghissima disciplina: gesti ripetuti migliaia di volte da mani anonime, finché la fatica svanisce e resta la grazia. Anche Achille lavora così, ogni giorno, sul tatami, perché la bellezza di un gesto è un’abitudine conquistata. E nel nome della palestra che lo invita c’è già tutto: Athlon, in greco, è il premio della gara, la parola da cui nasce atleta. Il primo racconto di una competizione nella letteratura occidentale lo dobbiamo proprio ad Achille: nel ventitreesimo canto dell’Iliade è lui a organizzare i giochi per l’amico Patroclo e a distribuire i premi ai vincitori. Ventotto secoli dopo, un ragazzo che porta quel nome entra in una palestra che porta quella parola. Il cerchio si chiude con una naturalezza che sa di destino.

Del resto, questa è una terra che custodisce da sempre il suo legame con la Grecia. Il Salento è approdo di greci e di Messapi, e a pochi chilometri da qui, nella Grecìa Salentina, ancora si parla il griko. Una tradizione vuole che Malennio, re cretese nell’orbita di Idomeneo – l’eroe che a Troia combatte accanto agli Achei – fondi la città di Lecce. Sono leggende, naturalmente, ma servono a ricordare a una città da dove viene e a un ragazzo che certi nomi, a volte, sono dei ritorni.

Anche l’Achille di Omero ha un maestro, il centauro Chirone, che gli insegna la medicina, la musica e la caccia oltre alla guerra, perché il maestro vero forma uomini. Si respira qualcosa di simile nel gesto del maestro Barletti, che apre la sua città e la sua palestra a un ragazzo di un’altra scuola, nel nome di qualcosa che sta più in alto di ogni medaglia, l’amicizia. E accanto ad Achille, per tutta la giornata, c’è suo padre. Peleo, il padre dell’eroe antico, resta nell’Iliade una presenza lontana. Michele Giuliani invece cammina al fianco del figlio: insieme alla moglie, Chiara De Marzo, lo cresce e lo allena sul tatami, e lo accompagna con l’orgoglio di chi conosce il prezzo di ogni gradino.

Quel figlio ha le idee chiare, sul tatami come sui banchi. Frequenta il liceo scientifico, ama la fisica e l’italiano e sogna di diventare ingegnere. Sono due passioni che sembrano lontane e invece si tengono per mano. La fisica spiega come il mondo si muove, l’italiano lo racconta, e l’ingegnere sa fare entrambe le cose: calcolare un ponte e farsi capire da chi lo attraverserà. Il karate è il punto dove le due strade si incontrano. Un incontro di kumite è un problema di distanza, di tempo e di velocità, quindi fisica pura. Ma è anche un racconto: bisogna leggere l’avversario, anticiparne le mosse, trovare il momento in cui la storia cambia direzione. Zenone di Elea immagina un Achille dal piede veloce impegnato a inseguire una tartaruga: ogni volta che arriva nel punto in cui si trova l’animale, questo si sposta un po’ più avanti. È un problema di fisica raccontato come un paradosso, che richiede due millenni e l’invenzione del calcolo infinitesimale per trovare una soluzione. L’Achille di oggi, che ama i numeri e le parole, ha già in mano tutto ciò che serve per capire di cosa si tratta.

Resta un’ultima cosa, e viene ancora dal mito. Omero chiama il suo Achille il migliore degli Achei e la forza di quell’eroe sta nel misurarsi con ogni avversario fino in fondo. Il ragazzo di Bari dimostra già di avere questo carattere: tra Europa, Youth League e Mondiali le medaglie si susseguono, e ogni gara è un passo avanti sulla stessa strada. A fare la differenza è la disciplina: kara-te, la mano vuota, solo la mente e il corpo di chi li abita. I maestri dicono che il karate comincia e finisce con il rispetto, e in ogni avversario il karateka trova uno specchio. L’eroe di Omero si lascia travolgere dall’ira, la mênis con cui si apre l’Iliade. Il campione che oggi passeggia a Lecce sceglie di governarla, e per questo vince.

Quando la sera comincia a posarsi sulla pietra e l’oro delle facciate si fa come rame, Achille lascia il centro storico con il passo sicuro di chi sa dove sta andando. Lecce lo vede passare sotto i suoi balconi scolpiti e davanti alle sue chiese, in mezzo alla sua gente, e gli restituisce in cambio più di una cartolina: la conferma che certi nomi non si portano soltanto, si meritano. Per gli antichi la gara finisce con il premio, l’athlon. Per un campione di quindici anni comincia invece da una città di pietra dorata, che oggi lo accoglie come uno dei suoi.