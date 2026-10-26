L’amministrazione comunale di Lecce con il Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla incontra l’associazione dedicata ad Eleonora e Daniele

Lecce, il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla incontra l’associazione in memoria di “Eleonora e Daniele”

Il vicesindaco del Comune di Lecce, Roberto Giordano Anguilla, ha partecipato il 26 ottobre a una riunione del consiglio direttivo dell’associazione nata per mantenere vivo il ricordo di Eleonora e Daniele.

All’incontro erano presenti i soci fondatori dell’associazione. Nel corso della riunione, Anguilla ha ascoltato gli interventi dei componenti e, in particolare, quelli della presidente Rossana Carpentieri e del vicepresidente Fernando De Santis, che hanno illustrato le finalità e gli obiettivi dell’organizzazione.

La partecipazione del rappresentante dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Adriana Poli Bortone è stata accolta con soddisfazione dai membri dell’associazione, che puntano a rafforzare la collaborazione con il Comune per promuovere iniziative dedicate al ricordo di Eleonora e Daniele, anche e soprattutto nella città di Lecce.

Uno dei momenti più significativi della riunione è stata la consegna a Roberto Giordano Anguilla dell’attestato di conferimento della tessera onoraria, quale socio di diritto dell’associazione. Un gesto simbolico, che intende coinvolgere idealmente l’intera comunità leccese nel percorso di memoria portato avanti dai soci.

L’incontro rappresenta il primo passo verso una serie di iniziative che vedranno l’associazione collaborare con l’amministrazione comunale. I prossimi appuntamenti saranno annunciati nelle prossime settimane.